美兩黨議員發起《停止強摘器官法案》瞄準中國

美國兩黨議員日前在參眾兩院宣布提出《停止強摘器官法案》（Stop Forced Organ Harvesting Act），目的在於阻止中國共產黨從良心犯身上摘取器官。

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據美國之音的報道：該法案由共和黨籍聯邦參議員科頓（Sen. Tom Cotton, R-AR）、共和黨籍眾議員史密斯（Rep. Chris Smith, R-NJ）和民主黨籍眾議員蘇奧奇（Rep. Thomas Suozzi, D-NY）共同發起。該法案將要求國務院就外國強摘器官問題提供年度報告，報告應認定對強摘器官負有責任的外國官員和實體。根據這份法案，還將對從事或以其他方式支持強摘器官的外國官員和實體實施制裁。此外，法案還要求禁止向對強摘器官負有責任的實體出口器官移植手術設備，以及授權美國政府拒絕或撤銷非法器官購買者的護照。

法案發起人之一，共和黨參議員科頓聲明表示：“越來越多的證據表明，中共已經並繼續強摘中國囚犯和中國宗教及少數族裔成員的器官。法案將認定、並將懲罰參與強摘器官的中共黨員。早就應該讓北京對這些令人髮指負責了。”

法案發起人之二，共和黨眾議員史密斯聲明中說：“器官強摘是一種具有全球意義的野蠻、不人道和令人髮指的行為，因為跨國人口販運團夥、恐怖組織、奸商甚至政府，特別是中共政權，會殺害無辜的人並出售他們的器官牟利。”

他還表示，全球性問題需全球共同應對。根據這一法案，美國國務院將認定並揭露經常以政治犯或少數族裔等弱勢群體為目標的強摘器官者和器官販運者，懲罰這些人，並推動有效的制裁和旅行限制。法案將有助於更多地曝光這些可怕的活動，並最終幫助結束這種可怕的侵犯人權行為。

法案發起人之三，民主黨眾議員蘇奧奇則說：“中國共產黨多年來一直在利用囚犯、少數族裔和宗教團體。我們今天仍然看到他們通過器官強摘進一步利用這些群體，中共黨員必須為這些難以言狀的行為負責。器官強摘在我們的世界沒有立足之地。”