特朗普律師抗議YouTube刪除他在參院的聽證詞

美國總統特朗普競選團隊的律師傑西·賓納爾（Jesse Binnall）表示，YouTube刪除了他在參議院國土安全聽證會上關於選舉欺詐的開場白。他質問：為什麼谷歌如此害怕真相？

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律師賓納爾周六（12月19日）深夜在推特上披露說：“YouTube決定把我在聯邦參議院的開場白刪除，這些話是我在宣誓後根據確鑿的證據所做出的言論，（YouTube覺得）對你們來說太危險了，不能看，時至今日，他們刪除了它。” 賓納爾還提出疑問說：“我們的證據從未被反駁，只是被忽略。為什麼谷歌如此害怕真相？”

律師賓納爾說他在聽證會上告訴參議員的是：“成千上萬的內華達州選民的聲音被選舉舞弊和無效選票消音了。2020年8月3日，在匆忙的特別會議之後，內華達州的立法者對該州的選舉法進行了大幅度的修改，通過了一項名為AB4的法案。”該法案放寬了州法對郵寄選票的限制。

賓納爾在參議院作證說，投票後，當他們試圖尋求對投票機器或選票進行審計時，他們被州選舉官員拒絕，無法對投票機進行取證審查，或者查看它們是否被連接到互聯網上，“我們不被允許靠近機器、不被允許進行法證審計。”

賓納爾補充說：“我們在內華達州的每一個環節都被剝奪了（透明度）。一名內華達州官員“把自己鎖在辦公室里”，當特朗普的律師試圖向他送達傳票時，他不開門。