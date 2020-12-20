白俄羅斯關閉邊境 禁其國民陸路出境

白俄羅斯以抗Covid-19疫情為由，禁止其國人從陸路出境。有輿論擔心，盧卡申科當局會進一步加強鎮壓異議人士。

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白俄羅斯在十天前宣稱，為抗禦Covid-19病毒疫情的蔓延，從周日起關閉邊境，禁止所有國民從陸路出境。但有輿論認為，這是加強鎮壓反盧卡申科運動的前奏。

本台RFI法文網周日（2020年12月20日）刊出網文，引述流亡在外的白俄羅斯反對派陣營女領袖Svetlana Tikhanovskaïa的話語，白俄羅斯正在變成一個古拉格，人民遭受鐵幕壓制。白俄羅斯反對派女領袖還通過其加密社交網絡Télégram賬戶表示，新的行動限制措施與疫情無關，目標針對反盧卡申科的抗議。

歐洲議會議長（中）與白俄羅斯異議領袖在布魯塞爾 2020年12月16日星期三 David Sassoli (centre), président du Parlement européen, entre Veronika Tsepkalo et Svetlana Tikhanovskaïa, leaders de l'opposition biélorusse, lors de la remise du prix Sakharov, mercredi à Bruxelles, le 16 décembre 2020 © Photo John Thys. AP

關閉邊境防異議人士出走

白俄羅斯反對派女領袖認為，當局的目的是要阻止其他異議人士，如同她那樣出走國外，躲避鎮壓。而她本人則已於數月前在立陶宛安頓了下來。因為，真正抗禦Covid-19病毒的措施，是應該關閉邊境，限制來自國外的旅客入境。而白俄羅斯當前採取了相反的措施，只是禁止白俄羅斯人從陸路出境。同時，航空運輸依然開放，卡車司機的流動也是開放的。而且，明斯克當局沒有明確維持新措施的具體期限。

白俄羅斯出現人才外流潮

白俄羅斯自爆發抗議運動以來，出現了人才外流潮。有越來越多的人前往烏克蘭或其它波羅的海國家。