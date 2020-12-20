英國出現病毒變種 德國下禁飛令

英國和南非發現新冠病毒的一種新變種後，歐洲多國急忙禁飛。德國也加強防疫措施，暫停來自英國的航班。衛生部長施潘（Jens Spahn）周日傍晚在德國電視一台宣布了這一決定。

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從英國起飛的航班將於午夜開始到12月31日禁飛德國。周一，德國政府將決定進一步的從1月1日開始有效的防疫措施以及針對南非的入境限制。聯邦內政部已委託聯邦警察局系統地檢查來自兩國的旅客。根據德國政府界的消息，歐盟仍在就限制海上和陸路運輸的聯合決定進行協商。周日下午，德國總理默克爾在電話會議上與法國總統馬克龍，歐盟委員會主席馮·德萊恩和歐盟理事會主席米歇爾討論了這個話題。

柏林夏里特醫院首席病毒學家克里斯蒂安·德羅斯滕（Christian Drosten）在推特上寫道，該病毒變種尚未在德國出現。病毒擴散可能是偶然事件。德國廣播電台周日晚間報道說，德國衛生部長施潘表示，在德國尚未發現該病毒變種株。

德國電視一台報道說：專家們還沒有看到任何跡象表明該變種可能會損害新冠疫苗的效力。專家們強調，疫苗會產生針對幾種病毒特徵的免疫反應。 個體特徵的改變不會導致免疫系統不再識別病原體。新冠疫苗繼續有效。

德國自本月16日起實行更嚴格的防疫措施，但感染數據還是一下子降不下來。據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國一天內確診的新感染人數仍然高達22771人，感染人數總計達1494009，病亡人數達26049人。