最後一搏？特朗普擬再促美國最高法院推翻大選結果 發表時間： 21/12/2020 - 10:57 網傳美國最高法院 資料照片 © 網絡照片 作者： 小山 3 分鐘 美國總統特朗普的競選團隊周日表示，將再次要求美國最高法院推翻11月3日的大選結果，這是他們為逆轉大選結果而做出的最後一搏，給拜登獲勝的合法性埋上疑慮的種子。 廣告 繼續瀏覽後續 就特朗普競選團隊將再次要求美國最高法院推翻大選結果，路透社引述特朗普律師Rudy Giuliani在競選團隊發布的聲明中稱，該團隊已經提出申請，要求法院收回賓夕法尼亞州法院解釋該州郵寄投票規定的三項裁決。據Giuliani稱，起訴尋求一切“恰當的解決方案”，包括允許由共和黨掌控的議會將該州20張選舉人票給特朗普的命令。拜登在該州獲得的選票領先逾8萬張。路透社說，據肯塔基州立大學選舉法教授Joshua Douglas稱，上述起訴很“輕率”，不會阻止拜登在1月20日就任美國總統。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 2020美國大選