最後一搏？特朗普擬再促美國最高法院推翻大選結果

美國總統特朗普的競選團隊周日表示，將再次要求美國最高法院推翻11月3日的大選結果，這是他們為逆轉大選結果而做出的最後一搏，給拜登獲勝的合法性埋上疑慮的種子。

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就特朗普競選團隊將再次要求美國最高法院推翻大選結果，路透社引述特朗普律師Rudy Giuliani在競選團隊發布的聲明中稱，該團隊已經提出申請，要求法院收回賓夕法尼亞州法院解釋該州郵寄投票規定的三項裁決。

據Giuliani稱，起訴尋求一切“恰當的解決方案”，包括允許由共和黨掌控的議會將該州20張選舉人票給特朗普的命令。拜登在該州獲得的選票領先逾8萬張。

路透社說，據肯塔基州立大學選舉法教授Joshua Douglas稱，上述起訴很“輕率”，不會阻止拜登在1月20日就任美國總統。