特朗普或至最高法院訴訟郵寄選票

特朗普總統的競選團隊周日向美國最高法院提出上訴，要求撤銷賓夕法尼亞州最高法院在2020年總統大選前後修改該州郵寄選票法的幾起案件。這份訴訟請願書標誌着特朗普競選團隊挑戰2020年總統大選結果而發起的一系列訴訟的最新插曲。特朗普仍然拒絕承認敗選，並繼續宣揚大規模選舉舞弊的指控。華爾街文摘引述福克斯新聞稱，如果美國最高法院受理特朗普競選團隊起訴賓夕法尼亞州的案件，這並不是說它會從根本上影響國會選舉團的認證。

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據該報道說，特朗普競選團隊將賓州選舉和郵寄選票法訴諸美國最高法院。特朗普總統的競選團隊在一份聲明中聲稱，賓夕法尼亞州最高法院修改法律的行為違反了美國憲法第二條和布什訴戈爾案。

請願書援引了賓夕法尼亞州的一個“相關案件”，塞繆爾·阿利托(Samuel Alito)法官和另外兩名法官認為，州法院將接受郵寄選票的法定截止時間從選舉日的晚上8點延長到3天後的下午5點的決定符合憲法。競選團隊表示，法院的裁決是否合憲性具有“國家重要性”，可能違反美國憲法。

全美50個州和哥倫比亞特區的選舉人上周進行了投票，正式確定喬·拜登(Joe Biden)戰勝了川普。選舉結果顯示，拜登以306對232的選舉人票優勢領先特朗普。如果美國最高法院受理特朗普競選團隊起訴賓夕法尼亞州的案件，這並不是說它會從根本上影響國會選舉團的認證。

據該報道，特朗普競選團隊向最高法院提交的請願書要求在周四之前加快審查和答覆，讓它在國會明年1月開會之前有足夠的時間“考慮選舉人團的投票”。新一屆美國參眾兩院將於1月6日召開國會聯席會議，確認選舉團的結果。對該認證的任何挑戰都需要眾議院和參議院投票，以推翻一個州的選舉人票。