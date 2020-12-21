美國遭大規模網攻 特朗普懷疑中國不提俄羅斯受批評

美國議員周末敦促強硬回應多個聯邦政府機關遭遇的駭客攻擊。美國總統特朗普周六首次就美國政府數據被廣泛侵入發表評論，淡化了網絡間諜行動的影響，並質疑是否應當像國務卿所說的那樣將責任歸到俄羅斯頭上。美國議員批評特朗普拒把矛頭指向俄羅斯。

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據路透社報道，美國政府機構遭網絡攻擊，特朗普猜不是俄羅斯而是中國所為。

美國總統特朗普周六首次就美國政府數據被廣泛侵入發表評論，“假新聞媒體的網絡攻擊要比真實網路入侵的多得多，” 據特朗普周六在推特上稱，“當有事情發生時，首先就反覆地說是俄羅斯，俄羅斯，俄羅斯，因為濁流媒體主要是出於金融因素的考量，不敢討論那或許是中國的可能性(有這種可能！)。”

駭客今年3月到6月入侵SolarWinds公司植入惡意程式，利用SolarWinds為客戶提供軟體更新時滲透至客戶端。據法新社報道稱，就特朗普日前針對此發表評論，刻意淡化網路間諜活動的嚴重性及其衝擊，並質疑把大規模網攻歸咎於俄羅斯的說法，美國議員敦促「強硬回應」多個聯邦政府機關遭遇的駭客攻擊，並批評總統特朗普拒把矛頭指向俄羅斯。

法新社說，然而，共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）指這次網攻「極度危險」，應「給予最強硬回應」。