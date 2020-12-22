拜登攝像機前種疫苗 重要政治秀

美國當選總統拜登周一在電視實況轉播的情況下接種第一劑新冠疫苗，在明年疫苗獲得廣泛配送前，希望藉此提升民眾對疫苗安全性的信心。拜登曾表示，1月20日就任總統後的首要任務是抗擊新冠疫情，就疫情與疫苗，拜登稱公眾應聽從醫療專家的建議。拜登接種的是輝瑞疫苗。

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據路透社報道稱，美國當選總統拜登周一在電視實況轉播的情況下接種新冠疫苗。拜登曾表示，1月20日就任總統後的首要任務是抗擊新冠疫情。疫情已經導致逾31.5萬美國人喪生，逾1,750萬人感染。

據該報道，拜登把黑色長袖襯衫的袖子捲起，在記者面前接受特拉華州紐瓦克克里斯蒂安娜醫院的執業護士Tabe Mase為他注射疫苗。畫面通過電視直播。在接受輝瑞疫苗注射後，拜登稱讚醫務工作者是“英雄”。

據拜登說，“我這樣做是為了表明，人們應為疫苗注射做好準備。沒有什麼可擔心的，”拜登表示，他的妻子Jill Biden站在身旁。Jill Biden稍早已接種了疫苗。

但拜登也指出，疫苗需要時間分發，公眾應聽從醫療專家的建議，如果可能的話不要在假期出行。

據路透社報道，拜登稱讚了研發疫苗的科學家，並稱，“我認為應部分歸功於(特朗普)政府的曲速行動加快了研發的進程。”拜登過渡團隊表示，當選副總統賀錦麗(Kamala Harris)可能在下周接種疫苗。