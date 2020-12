美國土安全代理部長：中共想以自己的形象重塑世界，歡迎香港難民

美國國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)12月21日出席活動時演講稱,“中國共產黨的專制意識形態和中國最近的惡性行動交織在一起。”他表示,由他領導的部門將進一步完善制定應對中國對美國威脅的策略,可能進一步加強對中共黨員的美國簽證限制。 演講中,他亦指,美國會特別歡迎來自香港的難民,並將與台灣合作,為從台灣赴美者提供境外入國審查(pre-clearance)安排。

沃爾夫周一在華盛頓智庫傳統基金會(The Heritage Foundation)發表演說,指特朗普政府已制定對策應對中國帶來的威脅,將根據 2017 年的《美國國家安全戰略報告》和《2020 年美國對中華人民共和國的戰略方針》,構建《反制中華人民共和國戰略行動計畫》( Strategic Action Plan to Counter the People’s Republic of China),並指該報告即將得到公布。他表示,未來會加強對有機會竊取敏感信息和技術的個人的篩選程序,亦會禁止與軍民融合戰略相關的中國學生和研究人員入境。

此前,美國國務院3日宣布,限制中共黨員及其直系親屬赴美,將簽發給中共黨員及其家屬的B1/B2簽證的有效期從此前的10年減至1個月。沃爾夫介紹稱,由其領導的國土安全部配合國務院的這一舉措,正在努力將中共成員入境美國的期限限制在一個月以內,即便其中有些人在過去可能獲得了10年有效的簽證。他說,“我們也在與國務院合作,考慮進一步限制中共黨員的簽證有效期。我們還運用一切可能的工具,防止中國公民隱瞞其中共黨員身份、或逃避相關的披露要求。”

沃爾夫稱,美國總統特朗普今年5月發表文告,宣布禁止與中國軍方有聯繫的中國公民持學生學者簽證進入美國,這一政策取得了震懾效果。他說,“我們禁止參與中國軍民融合戰略的中國學生和研究人員入境。中方讀懂了這一信息,數以萬計的中國學生已經離開,以避免被發現、避免被進一步採取行動”。他補充說,“在這些人離開我國時,我們(國土安全部)對他們進行了額外的篩選和審查,以查明關鍵的反情報威脅,並防止重要信息被竊取。”演講中,沃爾夫還表示,國土安全部在2021年財政年度將特別歡迎香港居民的難民申請。美國國務院9月30日公布接受難民計畫,首次把香港納入收容難民的特殊分配國家和地區名單,使香港居民有別於眾多尋求庇護的申請者,可以在美國得到額外的援助。

沃爾夫介紹,美國國土安全部也在與台灣方面溝通,處理台北桃園機場加入美國的境外預先通關計畫的申請。據悉,如果美台達成預先通關計畫協議,美國將在台灣設立亞太地區第一個境外入境審查點,赴美旅客將在桃園機場完成赴美入境檢查。台灣總統蔡英文去年表示願意加入這一計畫,但這一安排將引發北京方面的不滿。此外,沃爾夫指出,國土安全部還與美國夥伴協調,保護美國人的敏感信息,防止中共試圖利用5G互聯網基礎設施進行情報滲透。他說,“我們將發布一份商業建議,警告不要使用與中華人民共和國有關的公司的數據服務和設備。”他還特意強調,國土安全部正在對TCL公司等中國製造商進行審查。

報導指,美國研究人員今年11月披露,中國TCL公司在其生產的智能電視機中加入“後門”程序,讓這些連入WiFi無線網的智能電視文件系統暴露在第三方的遠程操控之下。TCL智能電視用戶在不知情的情況下,即使是身在外國的第三方可以獲取其電視機的瀏覽目錄程序文件。沃爾夫說,TCL在全球電子產品市場上的競爭獲得了中共的支持,成為全球第三大電視製造商。

演講最後,沃爾夫稱,“中共的意識形態和中國最近的惡性行動是聯繫在一起的。這使他們能夠脅迫其全體人民,其中許多人是無辜的、不願意地對美國和其他西方國家發動攻擊。”他說,“他們同時攻擊我們政治制度的合法性,破壞我們經濟的實力,並直接傷害或殺害美國公民。”他提出,“我們在上個世紀不明智地認為共產主義威脅已經過去,並不是過去的幽靈。今天,它以中共的形式繼續跟蹤自由和權力。”他強調稱,“為了我們國家的利益、我們的生活方式和我們的文明,這是我們不能忽視的一個明顯和現實的危險。”

沃爾夫稱,“為了在這場鬥爭中取得成功,我們必須繼續關注和嚴厲回應北京對美國的攻擊,包括經濟間諜、簽證欺詐和隱私盜竊。當中國利用其社會的方方面面來攻擊我國時,我們也必須動員全社會的力量來應對。每一個美國企業、每一個媒體機構、每一個公民和每一個有關方面都必須認識和防範這一威脅。在你們的幫助下,美國將不會成為中共新時代的下一個受害者。”