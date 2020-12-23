普京簽署法案給予前總統終身司法豁免權

俄羅斯總統普京12月22日簽署了一項給予前總統終身司法豁免權的法案。

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根據當天網上公布的這一法案，對於一生中所犯下的罪行，前總統及其家人享有免於起訴權。他們也將免於被警方或調查人員問詢，也不可以被搜查或逮捕。據報道，該法案是今年夏天獲得通過的俄羅斯憲法修正案的一部分。該修正案允許現年68歲的普京繼續擔任俄國總統直到2036年。

據英國《衛報》報道，在普京周二簽署的這一法案成為法律前，俄羅斯前總統只就在任期間犯下的罪行享有免予起訴權。現在，如果前總統被指控犯有叛國罪或其他嚴重罪行，且指控得到最高法院和憲法法院的確認，他仍可被剝奪豁免權。

但普京周二簽署的立法將額外給予前總統在聯邦委員會或參議院的終身席位，這一職位保證了在離開總統職位後免於被起訴。上個月，這些懸而未決的法案引發了這位俄羅斯長期領導人因健康狀況不佳而計畫下台的傳聞，克里姆林宮隨後否認了這一說法。

此外，俄國家杜馬周二通過了立法規定俄羅斯司法系統、執法和監管及軍事機構僱員的信息得到保密。該法案現在需要普京的簽名才能成為法律。此前一天，俄反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）說，他給一名被指是當局特工打電話，騙他承認俄聯邦安全局（FSB）在8月曾試圖用毒劑殺死他。

納瓦爾尼說，他從泄露的日誌和旅行記錄中獲得了該特工的電話號碼。該特工的地址和電話號碼隨後得到公布，而根據新提出的立法，這些行為將成為非法行為。