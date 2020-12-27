韓國京畿道率先試行的普世基本收入

韓國2024年應該有15%的工作崗位實現自動化。面對這一挑戰，環繞首爾的京畿道已開始試行普世基本收入。

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本台RFI駐記者Nicolas.R周日（2020年12月27日）發自韓國水原（Suwon）的採訪報道說，京畿道（Gyeonggi）現已開始試行普世基本收入，當地20萬年青人，每人每季度可以通過信用卡收到大約190歐元。這筆錢只能在當地商店裡使用。一名姓金的女青年在採訪表示，她現年24歲，有一份工作。她主要用這批錢在市場上買些吃的，而對於求職者和大學生而言，這筆錢就能另有所為，可用於社交，在外與朋友聚會。就其個人而言，普世基本收入改變了她的消費模式，她之前主要出入大商店，如今則喜歡在社交網絡上搜尋小咖啡館。

幾米外臨近的一家小咖啡館裡，掌櫃是一名六十來歲的女士，面帶微笑。她的小店就被列在使用當地普世基本收入的受益名單。她稱讚這一機制有利地方經濟，並對此感到高興，但對這一撥款的財源來路感到有些含糊。面對提問，她表示，不支持在大韓民國全境予以推廣。這也是許多韓國人面對京畿道知事這一想法時的普遍反應。

發放基本收入將是下屆大選議題

京畿道知事李在明（Lee Jae-Myung）現在是韓國2022年總統選舉的熱門候選人之一。他也說，人們對這一想法有些驚恐，因為，這是激進的，是革命性的。目前只是在有限區域里的某一人群中試行，如果證實，這是一種有效的經濟政策，在韓國全境推廣就簡單了。

存檔圖片：朝鮮李氏王朝的象徵 - 位於韓國全州慶基殿花園一景 Image d'archive: Dans les jardins du palais de Gyeonggijeon, symbole de la dynastie Joseon, à Jeonju, en Corée du Sud. © Kèoprasith Souvannavong / RFI 法廣

近半數韓國人支持發放基本收入

李在明提出，如果他當選，將可能會把這種基本收入提高到每人每月370歐元，並讓所有的韓國民眾有享有。照此計算，需要預算撥款2200億歐元，財源取自生態稅ˎ 機器人稅和不動產稅。六月底披露的一份民調結果顯示，近半數韓國人支持發放基本收入。