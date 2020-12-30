中歐宣布原則上完成投資協定談判 馮德萊恩：世界需要強大的中歐關係

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）、德國總理默克爾和法國總統馬克龍12月30日與中國國家主席習近平進行了視頻會晤，中歐領導人並宣布完成中歐全面投資協定（CAI）的談判。

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雙方領導人周三在布魯塞爾時間下午1點進行了視頻會談。會後，歐盟方面發表了題為“歐中領導人會議：堅持歐盟的利益和價值觀以取得成果”的會談介紹聲明。聲明稱，“2020年12月30日，歐盟(由米歇爾主席和馮德萊恩主席代表)通過視頻會議，與中國(由習近平主席代表)舉行了領導人會晤。此次會議為原定於萊比錫舉行的第22屆歐中峰會（6月22日）和領導人會議（9月14日）提供了一個後續的機會。這是歐盟與中國持續接觸的一部分。歐盟領導人在10月的歐洲理事會上就中國問題進行了戰略辯論，這是由歐盟領導人層面的深度磋商準備的。除此次會議外，法國總統馬克龍、德國總理默克爾和習主席還進行了交流，作為2019年3月巴黎會晤的後續行動。”

聲明稱，“會議特別關注投資談判取得的進展。經過歐盟委員會在歐盟方面進行的密集談判，歐盟和中國原則上完成了全面投資協定（CAI）的談判。這兌現了2019年4月歐中峰會上作出的承諾，雙方同意爭取在2020年底前完成談判。與會代表對歐盟理事會輪值主席國德國，特別是默克爾總理髮揮的積極作用表示歡迎，默克爾特彆強調歐中關係，全力支持歐盟與中國的談判。”歐盟方面表示，“該協議具有重要的經濟意義，同時也將雙方捆綁在以可持續發展原則為基礎的價值投資關係中”。

聲明稱，“一旦生效，全面投資協定將有助於重新平衡歐盟和中國之間的貿易和投資關係。中國承諾為歐盟投資者提供前所未有的市場准入，為歐洲企業的經營提供確定性和可預見性。該協議還將通過對中國國有企業規定明確的義務，禁止強制技術轉讓和其他扭曲行為，以及提高補貼的透明度，大大改善歐盟投資者的公平競爭環境。歐盟公司從此將在中國市場競爭中獲得更公平的待遇。”聲明續指，“該協議還包括關於環境和氣候的重要承諾，包括有效執行《巴黎協定》和關於勞工標準的承諾。中方承諾將切實履行已批準的國際勞工組織公約，並努力爭取批准國際勞工組織基本公約，包括關於強迫勞動的公約。”

聲明稱，“歐盟方面，目前將根據其法律規則和程序，進一步開展簽署、批准和締結協定的工作。雙方的目標是在簽署《中歐投資協定》後兩年內完成關於投資保護的談判。”聲明稱，“一旦達成協議，確保該協定的成功實施將需要與中國進行高水平和持續的政治接觸。該協定還規定了一個強有力的執行和監督機制，歐盟委員會將監督歐盟方面履行協議中的承諾。歐盟將在2022年法國擔任輪值主席國期間對歐中關係的整體發展進行評估，包括但不限於全面投資協定及其各方面的實施。”

聲明指，“展望全面投資協定談判之外，歐盟重申期待中國在世貿組織參與工業補貼談判。歐盟領導人還強調，要改善歐盟貿易商在農業、食品和數字等行業的市場准入，解決鋼鐵、鋁等傳統行業以及高科技領域的產能過剩問題。”聲明指，“歐盟提到6月峰會和9月領導人會議的議程，並重申需要繼續解決所討論的所有問題。關於氣候問題，歐盟歡迎中國宣布到2060年實現碳中和，並重申願意在氣候和生物多樣性問題上進行合作。關於新冠疫情，歐盟領導人強調需要繼續支持新冠肺炎疫苗實施計畫（Covax）設施，並加強國際合作，以更好地預測和管理未來潛在的流行病。歐盟領導人還呼籲中國在二十國集團和巴黎俱樂部商定的框架內全面參與多邊債務減免努力。歐盟領導人還重申，他們對中國的人權狀況，包括香港的事態發展表示嚴重關切。”

聲明稱，“最後，米歇爾總統回顧了邀請習主席加入2021年在布魯塞爾舉行的有歐盟成員國國家元首和政府首腦參加的歐中領導人會議。歐盟將持續依照10月1日至2日歐洲理事會批準的多方面方針履行對華政策。”馮德萊恩會後通過推特寫道，“未來的後新冠疫情世界需要一個強大的歐中關係，以建立更好的未來。但這需要合作、互惠和信任--特別是在我們的貿易和投資關係中。我很高興與米希爾主席一道與習主席就這一問題進行交流”。她隨後公關表示，“該協議將維護我們的利益，促進我們的核心價值。它為我們提供了一個消除強迫勞動的槓桿。我們正在與中國接觸，以根據《巴黎協定》保護我們的氣候；促進以規則為基礎的多邊主義”。

馮德萊恩說，“我們將改善現狀，讓企業得到更公平的待遇。透明化的補貼和對中國國有企業的紀律；為歐盟企業提供更多的市場准入、確定性和可預測性；不再強迫技術轉讓和其他扭曲的做法。”。她亦稱，“歐盟擁有世界上最大的單一市場。我們是開放的，但我們重視互惠、公平競爭的環境和價值觀。今天，歐盟和中國就投資協議進行了原則性談判。為了更平衡的貿易和商業機會。”米歇爾則表示，“歐盟仍然致力於基於規則的國際合作。我們歡迎就投資談判達成的政治協議。”

北京方面，官媒新華社指，習近平在會上強調，“2021年即將到來，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該展現擔當，積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局。協調抗疫行動，共促經濟復蘇，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作”。他表示，“中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景”。 他稱，“中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復蘇，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。”