歐盟領導人簽署英國脫歐後貿易協議

自布魯塞爾方面消息，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel ）12月30日在一個簡短的儀式上，與英國簽署了脫歐後的貿易協議。

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這些文本此後將在英國脫歐前夕，由英國皇家空軍(RAF)的一架飛機送往倫敦，由英國首相約翰遜簽署。據此前報道，英國國會下議院也將在12月30日表決協議。歐盟與英國談判代表12月24日就包括貿易在內的一系列合作細節達成一致，為英國按照原計畫在2020年結束脫歐過渡期掃清障礙。該協議尚需雙方議會批准才能正式生效。由於過渡期所剩時間無幾，歐盟採取變通程序，要求各成員國先行批准於2021年1月1日至2月28日間臨時執行該協議，同時提請歐洲議會2021年初開會審議該協議。

雙方都表示，英國脫歐後貿易協議的簽署是一個機會，可以為歐洲在二戰後重建時建立的關係翻開新的篇章，結束了4年多的脫歐談判，保障了英歐每年近1萬億美元的貿易額。約翰遜在特別召開的英國議會下議院會議上說，他希望在雙方利益一致時與歐盟“攜手合作”，並利用英國重新獲得的主權重塑英國經濟。“脫歐不是一個結束，而是一個開始，”約翰遜說。“現在的責任在於我們所有人都要充分利用我們重新獲得的權力，我們重新掌握的工具。”

英國議會下院將在周三格林尼治標準時間14：30左右對實施該協議的立法進行投票，由於兩個主要政黨都將投贊成票，預計該協議將很容易通過。隨後，議會上院將對該法案進行辯論，應該會在午夜前後成為法律。此前，在歐盟旗幟的背景下，歐盟領導人簽署了12月24日達成的協議，以維護英國對歐盟4.5億消費者的免關稅和免配額准入。

歐盟一份聲明中，“鑒於歐盟和英國的關係開啟了新的篇章，展望未來至關重要。”其呼籲雙方就氣候變化和國際事務採取聯合行動。米歇爾稍早通過推特寫道，“代表歐盟與歐委會主席馮德萊恩簽署貿易與合作協議。約翰遜首相：新的篇章，新的關係。”馮德萊恩表示，“今天，歐洲理事會主席米歇爾和我簽署了歐盟-英國貿易與合作協議。首相約翰遜今天晚些時候將在倫敦簽署它。這是一條漫長的道路。現在是時候把英國脫歐拋在腦後了。我們的未來是在歐洲創造的。”