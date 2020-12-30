默克爾大力推動下中歐完成投資協定談判

中歐領導人12月30日宣布原則上完成全面投資協定的談判。綜合消息顯示，此次雙方如期在年底前一天宣布完成談判內容，離不開歐洲理事會輪值主席國德國和該國總理默克爾的大力支持。

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政治新聞網站Politico周二報導指，“對於批評者來說，中歐全面投資協定是一個倉促的協議，並在勞工權利方面過於軟弱。對默克爾來說，這是一個戰略上的勝利，是德國擔任歐洲理事會輪值主席國的錦上添花。”歐盟外交官和官員表示，默克爾在敲定拖延已久的該協定方面發揮了關鍵作用。中歐間相關談判已經進行了7年多。值得一提的是，德國擔任歐洲理事會輪值主席國的任期也將在31日周四結束。儘管中歐領導人宣布原則上達成全面投資協定，但仍需對其進行法律修訂，翻譯成不同的語言，並由歐盟27國政府和歐洲議會，以及可能會出現的成員國議會正式批准，這一過程至少要到2022年初。

歐盟委員會表示，此次與中方達成的全面投資協定是一個成功的案例，因為它不僅增加了歐洲投資者在中國的市場准入，解決了強迫技術轉讓、不透明補貼和國有企業等問題，其文字間中方還承諾將“持續不斷地努力”，爭取批准國際勞工組織關於強迫勞動的基本公約。報導指，但比利時和荷蘭等一些成員國，對歐盟在該協定下解決人權問題的能力表示擔憂。波蘭等其他國家亦質疑，為什麼歐盟不等美國當選總統拜登就職，就急於與北京達成協議，而拜登的過渡團隊已經對歐盟的這一單邊行動表達了擔憂。

不少歐洲議會議員也對德國強推協定提出了強烈批評。歐洲議會中國代表團主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）說，“歐委會在勞工權利問題上折戟沉沙，簡單的放棄強迫勞動的承諾是不夠的，試圖把這作為成功的賣點更是可笑。”他通過推特寫道，“歐盟委員會試圖 ‘給豬塗口紅’，以爭取對華投資協議的支持。但我們必須像鄧小平常說的那樣，‘實事求是’。而任何人都無權掌握自己的事實，即使是歐盟委員會也不例外。”

布魯塞爾智庫、俄羅斯歐亞研究中心主任法倫（Theresa Fallon）也提出，“從北京的角度來看，主要的可交付成果是在跨大西洋關係中打一個楔子，而布魯塞爾似乎已經照做了。” 此外，立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Vytautas Landsbergis）周二表示，該國已向歐委會交涉，要求將封鎖阿斯特拉維茨核電站的條款納入中歐全面投資協定。

歐盟官員正拒絕關於不與美國協商就匆忙達成協定的批評，強調華盛頓在特朗普總統的領導下確保了自己的貿易和投資協議，而歐盟只是想獲得類似的市場准入條件，“這將使布魯塞爾和華盛頓在類似的起點上協調他們的中國政策”。報導引述一位歐委會官員的話說，布魯塞爾和北京在2019年4月在最高政治層面承諾，在今年年底前敲定投資協議，雙方在前幾年的談判中屢屢未能取得實質性進展，現在敲定談判是在堅持自己的目標。正如這位官員所說，“讓一些現在批評這個協議的人感到懊惱”。

然而在年底達成協定，對於這種備受矚目的協議來說，在聖誕節和新年之間這個不尋常的時刻凸顯出默克爾的手筆。這項投資協定是默克爾對華戰略宣傳的一部分，默克爾將其作為德國擔任輪值主席國的基石。9月14日，默克爾說，“我相信，努力與中國建立良好的戰略關係是正確的，也是重要的。”而在這一天，她原本計畫在萊比錫舉行一場巨大的歐中峰會，但因新冠病毒大流行而不得不取消，改為與中國領導人習近平舉行視頻會議。