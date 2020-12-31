加州也發現英國變種新冠感染者，CDC稱變種新冠病毒已開始在美國人傳人

加州州長紐森（Gavin Newsom）30日宣布人口稠密的南加州出現英國變種新冠病毒感染病例。這一消息是紐森與國家傳染病研究所所長兼白宮防疫首席顧問福奇在線對話時宣布的。

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近日，科羅拉多州首先發現兩起變種新冠病例，美國疾病控制與預防中心（CDC）的專家表示，英國流行的變種新冠病毒可能已經在美國以人傳人的方式傳播。

官員說，科羅拉多州和加州確診的感染者，最近從未有外出旅行的經歷，目前他們正在隔離和治療。

加州州長紐森表示，加州出現的變種新冠感染者為南加州聖迭戈縣(San Diego County)一名30歲男子，出現癥狀兩天後檢測確診。

在加州發生變種新冠病毒之際，州政府正受到日益增長的大流行危機的巨大壓力。醫院的感染病人增加，預計在接下來的幾周還會持續增加，州衛生官員對未來幾天民間的新年大聚會活動非常擔心。

預防與新發感染科主任沃克(Henry Walke)30日表示，雖無證據說明該病毒會導致更嚴重癥狀或提高致死率，但恐增加更多確診病例，進一步衝擊早已負荷不堪的醫療體系。

福奇並不訝異美國近日出現英國變種新冠病毒感染者，不過他說，目前無跡象顯示該病毒比美國2月以來出現的新冠病毒更具致病力，也無證據顯示該病毒會削弱新冠疫苗保護力。福奇呼籲加州人保持鎮定，無須驚慌。

福奇預測明年4月可望成為疫苗“開放季”，讓民眾想接種便可接種，若美國人能在4到7月積極接種新冠疫苗，預計到初秋會有70%至85%民眾接種並形成群體免疫，屆時可望逐漸回歸正常的生活。

截至12月31日3時，美國確診新冠病毒感染者超過1974萬例，死亡超過34.2萬人。