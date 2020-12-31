辭舊迎新：台灣陸委會要盡最大努力維護兩岸和平 習近平講話未提“反台獨“

中央社報道：陸委會發言人邱垂正12月31日表示，未來將持續關注情勢變化，盡最大的努力維護兩岸和平。他呼籲對岸放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實。中共總書記習近平同一天在全國政協新年茶話會上則重申：對台堅持“一個中國”原則和“九二共識”，堅決維護台海和平穩定，但未提及“反台獨”。

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台灣陸委會31日舉行例行記者會，發言人邱垂正呼籲對岸，理性思考總統蔡英文提出的“和平、對等、民主、對話”等兩岸互動關鍵基礎，本於尊重、善意、理解的態度，與台灣共謀探討和平相處之道，回歸兩岸良性互動正軌。

就陸方批評台灣限制兩岸交流，邱垂正指出，中共當局以“一中原則”作為兩岸互動往來的政治前提，因台灣不接受其片面的主張，這段期間對岸以單方中斷兩岸既有的溝通聯繫機制。對岸阻礙陸客、陸生來台等相關交流，並假借國安名義，任意拘捕台灣人士，持續在外交、軍事對台打壓及進行滲透分化，刻意製造兩岸對立。他呼籲中共方面正視兩岸現實，尊重台灣主流民意發展。

邱垂正最後向台灣國人與大陸民眾傳遞新年問候，“防疫不能鬆懈，一切平安、順利”。

中央社還報道說：中共總書記習近平31日在全國政協新年茶話會上重申對台堅持“一個中國”原則和“九二共識”，堅決維護台海和平穩定，但沒有提及“反台獨”。