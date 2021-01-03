菅義偉無視4都縣知事發布緊急事態宣言要求

鑒於新冠疫情嚴重惡化，感染迅速蔓延，醫療體制窘迫，東京、埼玉、千葉、神奈川的首都圈1都3縣知事2日下午在內閣府與經濟再生擔當相西村康稔會談，要求迅速討論基於新冠病毒特別措施法再次發布緊急事態宣言。

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但是中央政府的方針與這4都縣具有很大溫度差，菅義偉首相拒絕與首都圈4都縣知事會面，據說他對全國實行緊急事態宣言持否定態度。

4位知事在遞交給西村的請願文件中介紹首都圈的疫情稱，“處於感染爆發的邊緣，新冠疫情造成醫療體制提供窘迫，給常規醫療也造成很大影響。”指出“必須與中央政府合作，立即強化徹底控制人的流動等政策”。東京都知事小池百合子在會談後表示，“為了平息眼下的疫情蔓延，希望盡最大可能採取對策”。

雖然西村康稔表示“共同感到情況的嚴峻”，但是對於“立即強化徹底控制人的流動等政策”強調宣布緊急事態宣言的必要的4都縣知事的要求，西村僅表示：“國家理解這樣的要求”。

據說國家在水面下對4都縣知事的要求表示為難，首相菅義偉對宣布實行緊急事態宣言持否定的態度。

與首相有特殊交流管道的神奈川縣知事黑岩祐治表示4都縣知事本不打算見西村，要見首相菅義偉，但是遭到首相菅義偉的拒絕。

儘管現在日本處於新冠爆發性感染蔓延的危機，但是重視經濟的首相菅義偉仍然不準備宣布緊急事態宣言。