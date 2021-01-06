美國大選：華盛頓集會前特朗普簽備忘錄阻抑極端團體“安提法”（Antifa）的暴力活動

白宮1月5日宣布，特朗普總統已簽署了一份備忘錄，試圖阻止與左翼極端團體“安提法”（Antifa）有關的個人進入美國，並稱該組織激進的暴力行動，已危及國家結構。

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白宮新聞秘書凱莉·麥肯納尼（Kayleigh McEnany）在周二（5日）晚間的一份聲明中說：“安提法激進分子殘忍地襲擊了我們守法的朋友、鄰居和企業主，並摧毀了我們社區幾十年來所珍視的歷史性地標。”“這種暴力和無法無天的行為，在美國沒有立足之地，將被判定為國內恐怖主義。” “特朗普總統不允許安提法或任何恐怖組織，破壞我們偉大的國家。”

這一備忘錄指出，根據“可靠的報告”，安提法對全國各地社區的某些“近期違法行為”負有直接或間接的責任。安提法“利用悲劇推動了激進的、左派的、無政府主義的以及經常帶有暴力色彩的議程”，並補充說，該組織“長期以來一直利用原本允許的示威活動，來從事無法無天犯罪行為，以推進其激進議程”。

備忘錄列舉了近年來其它一些暴力事件中，安提法組織的抗議者對個人進行人身攻擊，造成財產損失，並威脅對執法人員實施暴力。“安提法組織激發的暴力，比如向警察投擲爆裂物和燃燒裝置、焚燒車輛、無視當地宵禁使用暴力對抗警察等，危及人民的生命和國家結構。”

備忘錄中還提及了安提法對獨立記者安迪·恩戈（Andy Ngo）的攻擊。他在2020年6月控告波特蘭安提法組織對其攻擊、毆打和“故意造成精神痛苦”，並指控該團體經營敲詐勒索企業。

特朗普總統此前曾經表示，美國將宣布安提法為恐怖組織，但政府尚未採取正式步驟。在備忘錄發布前不久，特朗普在推特上將安提法描述為“恐怖組織”，並警告該團體在1月6日由多個團體組織的抗議活動期間，不要進入華盛頓。特朗普的支持者們數次到華盛頓舉行和平集會遊行結束後，都曾經受到被懷疑是安提法人員的暴力攻擊。

在這份備忘錄公布前一天的周一（1月4日）夜間，聯邦參議員喬什·霍利（Josh Hawley）發推說，當晚，一群安提法（Antifa）成員在他華盛頓DC的家中威脅自己的妻子和幼女，並用擴音器大聲威脅，還破壞了私人設施。霍利表示，自己和家人都“不會被嚇倒”。

與此同時，屬於民主黨地盤的華盛頓特區當局警告說，不要帶槍參加周三的抗議活動，並在周一逮捕了右翼保守派組織“驕傲男孩”（Proud Boys）的負責人，指控他一個月前曾焚燒了一面“黑命貴”組織的旗幟，涉嫌犯下損壞私人財物罪。他被釋放但被要求離開華盛頓特區。有批評指出：在安提法和“黑命貴”組織的活動中，燒毀過多面美國國旗卻逍遙法外。