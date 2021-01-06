美國民主黨或全部拿下國會參眾兩院控制權 股市怕怕今多跌

全球股市周三下滑，公債收益率上揚，因投資者預期民主黨可能在美國喬治亞州參議員決選中拿下兩個關鍵席位，從而掌控參議院。

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據路透社今天報道說，股市下跌，投資者押注美國民主黨掌控參眾兩院。加上在眾議院擁有微弱多數席位，民主黨完全掌控國會後，可能會推出更大規模的財政刺激計畫，並為當選總統拜登推進更嚴格的企業監管和增稅鋪平道路。

美國國家廣播公司(NBC)周三預測，在喬治亞州聯邦參議員選舉中，民主黨籍候選人Raphael Warnock從現任參議員、共和黨籍的Kelly Loeffler拿下席次。而在民主黨候選人Jon Ossoff和現任共和黨參議員David Perdue角逐參議員的選戰中，計票工作已經完成98%，Ossoff握有些微的領先。

據新加坡大華銀行投資策略執行董事Vasu Menon表示，“拜登提議推翻特朗普總統的減稅政策，提高最低工資，並加強對各行業的監管，一些人可能會說，他的政策對市場不是特別有利。”

據該報道，標普500指數期貨下跌0.8%，納斯達克(Nasdaq)指數期貨挫低1.6%，因擔心民主黨可能收緊對大型科技企業的監管。銀行、石油天然氣、以及醫療保健等其他行業，可能受到更嚴格的審查，而基礎設施和替代能源行業可能受益。

日本股市日經指數.N225下滑0.4%，MSCI明晟亞太地區(除日本)指數抹去稍早漲幅大體持平。

歐股料在美股隔夜漲勢帶動下補漲，歐股期貨漲0.5-0.7%。

10年期美國公債收益率升至1%上方，為3月來首見，因預期美國將進一步舉債用於疫情刺激方案、基礎建設以及可再生能源。

該報道引據摩根資產管理全球市場策略師Shogo Maekawa說道，“美債的反應反映出越發謹慎看待民主黨在決選中的勝利。”

據路透社說，中國股市周三延續漲勢，滬深300指數.CSI300漲0.7%，觸及2008年以來最高水準，未理會紐約證交所對中國三大電信運營商摘牌問題的出爾反爾。紐交所的態度再次出現反轉，稱正在重新考慮讓三家中國電信公司繼續掛牌交易的計畫。