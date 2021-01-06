美國米茲號航母放棄撤退令再次現身伊朗海域顯強硬

3日晚（美國東部時間），美國特朗普政府推翻了對部署在波斯灣的尼米茲號航母下達的撤退命令。1日，代理防長米勒不顧美國軍方最高指揮官的反對，下令尼米茲號返回華盛頓州的布雷默頓港，以此向伊朗政府發出軍事上的“緩和緊張”的信號。但他推翻了這一命令。4日，在做出尼米茲的海域部署決定的同時，美國中央司令部向中東派出了兩架B-52轟炸機，對“計畫對美國人和美國設施發起攻擊之人”進行武力示威。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝鮮日報今天報道說，美航母再次現身伊朗海域，而國防部推翻撤退命令。美國國代理防長米勒曾不顧美國軍方最高指揮官的反對，下令尼米茲號返回華盛頓州的布雷默頓港，以此向伊朗政府發出軍事上的“緩和緊張”的信號。但他推翻了這一命令，並發布聲明稱：“原因是最近對特朗普總統和美國官員持續的威脅。”據《華爾街日報》報道稱，米勒當初下達撤退命令時，美國參謀長聯席會議主席馬克·米利、負責中東和中亞地區事務的美國中央司令部司令弗蘭克·麥肯錫等就曾提出反對稱，尼米茲號航母應該持續留在波斯灣海域。

4日，在做出尼米茲的海域部署決定的同時，美國中央司令部向中東派出了兩架B-52轟炸機，對“計畫對美國人和美國設施發起攻擊之人”進行武力示威。此外，還向該地區派出了胡蜂級兩棲登陸艦馬金島號和F-35戰鬥機編隊。

據該報道，2020年1月，伊斯蘭共和國衛隊最精銳部隊——聖城旅指揮官卡西姆·蘇萊曼尼遭到美軍無人機攻擊身亡。最近，伊朗司法部領袖伊布拉希姆·萊希在他被害一周年之際，警告稱：“參與殺害的所有勢力，即便是美國總統也無法逃避伊朗的法律和正義。”

經美軍情報機關確認，最近，伊朗的防空網、海軍力量和保安設施均進入高度警戒狀態。伊朗還持續向美軍設施所在的伊拉克境內轉移短程導彈和無人機。此外，去年11月，美國總統選舉結束後，伊朗啟動增設的鈾濃縮設施，儲備了比核協議以前多出12倍的鈾，特朗普在得知這一情況後，曾向白宮和軍方參謀提議，對伊朗納坦茲的鈾儲備設施實施先發攻擊。

朝鮮日報引據《紐約時報》（NYT）報道稱：“無論推翻（撤退命令）的原因是什麼，（此舉）展現了特朗普政府末期，美國國防部和白宮不成熟的領導能力，以及協調和溝通上的不足。”有白宮官員向NYT透露：“5日的喬治亞州參議員決選投票和6日的參眾兩院聯合會議的選舉人團開票流程進行在即，航母撤退與白宮的利益不相符。”