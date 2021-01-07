小札：臉書、Insta無限期封禁特朗普賬號，最少兩周

美國社交媒體巨頭臉書創始人兼CEO紮克伯格（Mark Zuckerberg）1月7日宣布，其公司將無限期延長對特朗普總統的臉書和Instagram賬戶的封禁，這一措施將至少在未來兩周內執行，直到美國總統權力和平過渡完成。

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周三美國國會衝擊事件發生後，推特、臉書和YouTube等社交平台已暫時封禁了特朗普的賬戶。紮克伯格周四則通過其臉書賬戶表示，“過去24小時發生的令人震驚的事件清楚地表明，特朗普總統打算利用他剩餘的任期來破壞向其當選的繼任者拜登和平與合法的權力過渡。”紮克伯格稱，“他決定利用他的平台縱容而不是譴責他的支持者在國會大廈的行動，這理所當然地使美國和世界各地的人們感到不安。我們昨天刪除了這些言論，因為我們判斷這些言論的效果 -- 而且很可能是其意圖 -- 將會引發進一步的暴力。”

紮克伯格說，“在國會核證選舉結果後，現在全國的優先事項必須是確保剩下的13天和就職典禮後的日子按照既定的民主準則和平地度過。”他說，“在過去幾年裡，我們允許特朗普總統按照我們自己的規則使用我們的平台，有時當他的帖子違反我們的政策時，我們會刪除其內容或給其貼上標籤。我們之所以這樣做，是因為我們相信公眾有權獲得儘可能廣泛的政治言論，甚至是有爭議的言論。但現在的情況已經根本不同了，涉及到利用我們的平台煽動對民選政府的暴力暴動。”

紮克伯格說，“我們認為，在此期間允許總統繼續使用我們的服務的風險實在太大。因此，我們將無限期延長對他的臉書和Instagram賬戶的封鎖，至少在未來兩周內，直到權力和平過渡完成。”此前，特朗普本人、共和黨部分議員與臉書和推特等社交媒體的糾紛由於去年的美國大選越發激烈。特朗普陣營指控社交媒體巨頭壟斷輿論在拜登兒子亨特·拜登的相關報導上進行輿論審查，巨頭們則指控特朗普及其支持者通過平台散布不實及虛假消息。