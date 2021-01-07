特朗普推特臉書罕均遭暫時關閉

推特周三表示，已暫時凍結美國總統特朗普的賬戶12小時，因其“屢次嚴重違反”該社交媒體平台的公民誠信規定，並威脅可能永久停用該賬戶。臉書(Facebook)以及Snap昨天也都關閉了特朗普的賬號。

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據路透社說，推特凍結特朗普推特帳戶12小時，因其違反公民誠信規定。據推特稱，已要求刪除特朗普的推文，“因為在華盛頓特區正在發生史無前例的暴力行為”，此前支持特朗普的抗議者攻擊美國國會大廈，以圖迫使國會推翻大選結果。

該公司表示，如果特朗普不刪除這些對選舉發出毫無理由指責的推文，那麼他的賬戶將繼續被凍結，這意味着特朗普將不能在該帳號發貼。

推特還表示，如果未來有違反該社交平台規則的行為，包括“公民誠信”和“暴力威脅”政策，將導致特朗普的帳號永久停用。

路透社說，稍晚推特、臉書和Snap凍結特朗普帳號，對國會大廈淪陷做出回應。

推特(Twitter)、臉書(Facebook)以及Snap周三暫時凍結美國總統特朗普的帳號。在華盛頓發生暴動之際，科技業巨擘趕忙嚴控特朗普對於總統大選毫無根據的指控言論。推特屏蔽並強行刪除了特朗普的三篇推文，“因華盛頓特區發生前所未見且還在持續的暴亂局勢”；此前支持特朗普的抗議者闖入國會大廈，試圖阻止總統當選人拜登獲得認證。

據該報道，美國國會大廈陷入一片混亂，有四人死亡，包括一名在大廈內被射殺的女子。

據該報道，特朗普周三在推文中表示，有人闖入國會大廈是自然反應。這篇推文後來被推特屏蔽。特朗普還指責副總統彭斯沒有“勇氣”指控存在選舉詐欺。

在特朗普刪除那些推文及一條他宣稱總統選舉舞弊的視頻後，推特暫時封鎖特朗普的帳號12小時。特朗普在該視頻中還敦促抗議者回家。

如果不刪除那些推文，帳號將繼續鎖住。

Facebook和Alphabet旗下谷歌所有的YouTube也移除了該視頻。Facebook稍後表示，將鎖住特朗普的頁面24小時不得貼文，Facebook的誠信部副總裁Guy Rosen發推文稱，Facebook認為這條視頻“加重而不是減輕持續暴力的風險。”該公司在一則博客貼文表示，將禁止呼籲攜武器至全國各地的號召，並將移除支持國會山暴力事件的內容。

路透社說，白宮一名發言人未回應置評請求。