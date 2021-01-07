特朗普支持者闖入國會大廈 釀四人死亡暫有52人被捕

美國華盛頓特區大都會警察局局長Robert J. Contee表示，總統特朗普的支持者周三衝擊國會大廈試圖阻止國會確認當選總統拜登的勝選，導致四人死亡和52人被逮捕。

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據路透社報道，特朗普支持者闖入國會大廈，釀四人死亡，52人被捕。據Contee在周三晚間召開的記者會上還表示，迄今為止被逮捕的52人中，47人違反了市長Muriel Bowser下午6時開始實施的宵禁，26人是在美國國會大廈被捕的。其他幾人則因攜帶無牌照或違禁槍支的指控而被捕。

此外，Contee表示，共和黨和民主黨全國委員會的總部還發現了兩枚炸彈，並在國會大廈的一輛汽車上發現一個裝有燃燒彈的冷藏箱。

Contee沒有公布國會警察射殺的那位女子的身份，並稱尚未通知這位女子的家屬。他補充稱，另外3名死者死於急症。有14名警員受傷，其中2名仍在住院治療。

有消息透露死者之一是一名空軍現勤人員。

該報道說，雖然警方因為在拉法耶特廣場的反應過激面臨強烈批評，但國會警察局目前被外界質疑他們為何沒有採取更多行動保證國會大廈的安全，還讓許多暴亂者得以逃離大廈，沒有被捕。

據路透社，周三晚間，FBI也要求公眾提供線索，比如圖片、視頻和其它有助於特工找到“積極煽動暴力“的那些人的信息。