美國國會受衝擊後 博明等特朗普白宮官員辭職

自事發當時正在確認民主黨人拜登當選下任美國總統的美國國會受到特朗普支持者和激化暴民地衝擊後，美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）和第一夫人梅拉尼婭的幕僚長格里沙姆(Stephanie Grisham)等白宮官員已經辭職。

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據消息人士介紹，格里沙姆於事發1月6日當天辭去了美國第一夫人梅拉尼婭的幕僚長職務。而在去年大選前已表示就算特朗普成功連任也將離開政府的博明也於周三辭去了其美國副國安顧問的職務。此外，白宮副新聞秘書莎拉·馬修斯（Sarah Matthews）和白宮社交秘書尼斯塔（Rickie Niceta）亦宣布辭職。

對此，格里沙姆通過聲明表示，“能在白宮為國家服務是我的榮幸。我非常自豪能夠成為特朗普夫人幫助各地兒童的使命的一部分，並為本屆政府的許多成就感到驕傲”。 格里沙姆在成為第一夫人的幕僚長之前擔任了近一年的白宮新聞秘書，她在聲明中並沒有說她的辭職是否是對國會遭受暴力衝擊的反應，但一位熟悉她的決定的消息人士說，該事件是驅動她辭職的最後一根稻草。

另據彭博社報導指，博明原打算在去年11月3日大選日當天辭職，但最終在美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）的要求下留任。此外，美國福克斯新聞白宮記者約翰·羅伯茨（John Roberts）在推特上表示，白宮副新聞秘書莎拉·馬修斯（Sarah Matthews）宣布辭職。馬修斯指，“作為曾在國會工作的人，我被今天發生的事深深困擾，我們需要和平的權力過渡。”

另據政治新聞網站Politico報導稱，奧布萊恩和白宮副幕僚長利德爾（Chris Liddell）亦在考慮辭職，但該消息未得到進一步證實。國會大樓衝擊事件發生後，奧布萊恩通過美國國家安全委員會（NSC）的推特表示，“暴力在我們的民主中絕對沒有地位。我讚揚執法部門和國民警衛隊的男男女女，他們正在努力恢復秩序，保護我們的機構。我們的國家比我們今天在國會大廈看到的要好。”

奧布萊恩還通過自己的推特表示，“我剛剛和副總統彭斯談過。他是一個真正優秀和正直的人。他今天表現出了勇氣，就像他作為國會議員於9/11在國會大廈所做的那樣。我為能與他共事而感到自豪。”

美國全國廣播公司（NBC）駐白宮記者本內特（Geoff Bennett）還引述消息人士的話稱，美國運輸部長趙小蘭亦考慮辭職。值得一提的是，在國會大廈受到衝擊前，趙小蘭的丈夫，參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)發言駁斥了特朗普的大選舞弊指控。他強調，“如果這次大選僅靠失敗一方的空口指控就能被推翻，我們的民主將進入死亡螺旋。”