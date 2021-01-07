美國國會大樓驚爆暴力 呼籲提前下課特朗普聲高

美國總統特朗普的支持者周三衝擊國會，多名特朗普支持者在國會大廈前與執法人員對峙，導致國會部分民主黨議員呼籲在1月20日當選總統拜登宣誓就職之前就讓特朗普走人。

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據路透社今天報道聚焦此一熱點指，國會大廈暴力事件發生後 能讓特朗普提前走人嗎？特朗普一直不承認大選失敗，並拒絕承諾和平移交權力。他周三對數以千計的示威者發表講話，並重申他的選舉勝利被竊取這一沒有根據的說法。之後出現了支持者衝擊國會大廈的混亂場面。

有兩種途徑可以讓總統下台：彈劾以及援引美國憲法第25修正案將總統趕下台。在任何一種情況下，副總統彭斯都將接任直至拜登就職。

據路透社說，可以彈劾並罷免特朗普嗎？回答是可以。

“彈劾”常被誤解為把總統罷免。實際上，彈劾只能由眾議院提出，由眾議院對總統涉及“重罪或輕罪”提出指控--類似刑事案件的起訴。如果眾議院以簡單多數通過批准相關指控成案，接着將移交參議院，由參議院進行審判定奪總統是否有罪。根據憲法要求，參議院要以三分之二的票數通過才能判定有罪，以罷免總統。

特朗普在2019年曾被民主黨控制的眾議院以濫用權力與妨礙國會之名提出彈劾，因特朗普試圖施壓烏克蘭對拜登與其子亨特拜登(Hunter Biden)進行調查。不過共和黨掌控的參議院在2020年2月判定特朗普無罪。

該報道說，特朗普可能以什麼罪名受到指控？密蘇里大學憲法教授Frank Bowman認為，特朗普“可以說煽動暴亂”，或企圖推翻美國政府。但他表示，特朗普也可能以更加寬泛的罪名遭到彈劾：不忠於美國憲法，未恪守就職誓言。國會有權認定他的罪行輕重，而不局限於實際犯罪行為。

據Bowman說，“基本罪名將會是違憲--企圖破壞合法選舉的合法結果。”

根據路透社報道，多快能讓總統遭到彈劾並下台？Bowman表示，理論上可以一天內完成，國會眾參兩院有很大的自由去制定他們認為合適的彈劾規則。Bowman說，“他們可能在明天中午前決定彈劾他，並將彈劾案通過國會大廈的圓形大廳送交參議院，並制定有關規則，在明日下午啟動審理，”Bowman還說，“此事不存在憲法方面的障礙。”