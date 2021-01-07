美國會暴力案 特朗普可能遭指教唆犯？

美國總統特朗普花了數周時間，通過虛假指控11月3日大選存在欺詐來煽動他的支持者，直到最終呼籲他們進入到代表美國民主的國會大廈中。這才有了周三國會大廈的混亂局面。路透社報道說，特朗普的粉絲真聽了特朗普的話。

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據路透社報道，特朗普事前多次邀請支持者“瘋狂”示威並告訴他們要戰鬥，粉絲真聽了。特朗普一直不肯承認他輸給了民主黨總統當選人拜登，此前多次敦促他的支持者前往華盛頓參加本周三的集會。美國國會原定在當日證實選舉人團的投票結果。

特朗普發推說，“從統計上講，輸掉2020年大選是不可能的，”12月20日，特朗普在推特上說，“1月6日，華盛頓會有大規模抗議活動。去那裡，會很瘋狂！”結果有數千人到來，聽總統告訴他們應該進入國會大廈，表達對投票程序的憤怒，並施壓民選官員拒絕投票結果。

特朗普在白宮前對支持者說，“我們將走向國會大廈，並為我們勇敢的參議員和國會議員們喝彩。”可能是在任期間的最後一場集會上，特朗普呼籲他的支持者“去戰鬥”。特朗普說，“我們絕對不會放棄，絕對不會讓步，”特朗普並稱民主黨的勝利是“狗屁”結果，令聽眾開心不已。據路透社，人們齊聲回應，“狗屁！狗屁！狗屁！”

講話大約50分鐘後，特朗普的一些支持者揮舞着特朗普旗幟，開始前往國會大廈，之後就爆發了前所未有的騷亂。抗議者突破警方路障，衝擊國會大廈，並進入議員們開會的大廳。選舉結果確認程序中斷，副總統彭斯和國會議員被疏散。

一名平民被槍擊身亡。夜晚到來，一位國會官員稱，大廈已經清理，但一段距離之外，還有多名抗議者停留，包括民兵和右翼組織成員。

特朗普在橢圓辦公室通過電視看到了暴力場面，他在國會封鎖一個小時後發推特稱抗議者應“保持和平”。

最後，特朗普在推特上發布了一段錄製的視頻。特朗普說，“我知道你們很受傷。我們的大選被竊取了。這是一邊倒的大選，”特朗普說，重複選舉欺詐的說法。特朗普呼籲，“但你們現在要回家。我們需要和平。我們需要法律和秩序。”