部分民主黨議員要求彭斯援引憲法第25修正案讓特朗普提前下台

可望成為新任國會參議院多數黨領袖的民主黨籍參議員舒默(Chuck Schumer)7日發表聲明，要求副總統彭斯援引美國憲法第25修正案(25th Amendment)，讓特朗普總統提前下台。

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根據美國憲法第25修正案，只要副總統和大多數內閣成員認為總統“無法履行其職務的權力和義務”，以書面形式通知國會後，副總統將立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任。

舒默在聲明中說：“昨天發生在美國國會的是一場叛亂，意圖顛覆美國，在總統煽動之下發生。這個總統已經不能繼續留任一天。”他說：如果彭斯與內閣成員不敢行動，國會應該召開會議，對川普發動彈劾。

另外，有17名眾議院民主黨議員6日晚上致信彭斯副總統，敦促他援引憲法第25修正案將特朗普總統免職。這封信寫道：“很遺憾，我們在今天美國國會大廈發生的事件後給您寫信。當你主持美國參議院時，特朗普總統的憤怒支持者企圖進行暴動，非法闖入並破壞國會大廈以制止總統當選人拜登勝利的認證”，“為了我們的民主，我們強烈敦促您援引憲法第25條修正案，並開始讓特朗普總統下台的程序。總統一次又一次表明他不願保護我們的民主並履行其職責。”

美國城市廣播網（American Urban Radio Networks）白宮記者萊恩(April Ryan)透露，部分參議員也正在華盛頓DC一個未公開的地點開會，討論如何援引憲法第25修正案，立即讓特朗普下台。

特朗普也可能再次被彈劾，這需要國會眾議院簡單多數和參院三分之二議員支持才能達成。