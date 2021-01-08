美國總統特朗普在白宮愈發把自己封閉起來，僅依賴少數的死忠追隨者，若有人冒犯了他，必將招致一通怒斥，其中包括副總統彭斯。消息說，特朗普在公開和私下場合一再炮轟彭斯，指責他不阻止國會確認拜登獲勝。路透社說，彭斯辦公室不予置評。白宮也沒有置評。

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據路透社報道，特朗普日益成為孤家寡人，怒斥副總統不阻止國會確認拜登勝選。據四位消息人士透露，美國總統特朗普在白宮愈發把自己封閉起來，僅依賴少數的死忠追隨者，若有人冒犯了他，必將招致一通怒斥，其中包括副總統彭斯。

自從他煽動數百名支持者衝擊國會之後，特朗普的一些長期顧問也避免與他說話。甚至一些共和黨同僚也稱這個事件是特朗普遺留下來的一個巨大污點。當被問及最近是否和總統有過接觸時，一名顧問匿名說“不想”。

據消息人士稱，特朗普在公開和私下場合一再炮轟彭斯，指責他不阻止國會確認拜登獲勝。彭斯的幕僚長Marc Short公開聲稱，彭斯將履行憲法賦予他的職責，這也讓特朗普非常惱火。一名消息人士表示，特朗普這周把彭斯罵慘了。彭斯辦公室不予置評。

但共和黨參議員Jim Inhofe對報紙Tulsa World表示，他在周三晚間與彭斯談過話Jim Inhofe說，“我認識彭斯很久了，”他表示，“我從沒看他像今天這麼生氣過。”

據路透社說，一名前政府高官表示，兩人之間的矛盾很深，可能以後永遠都不再說話。一名消息人士表示，特朗普身邊迎合他天馬行空想法的死忠已經越來越少，目前的圈子裡還包括數字總監Dan Scavino、個人助理John McEntee、貿易事務顧問納瓦羅、負責撰寫演講稿的Stephen Miller，以及私人律師朱利安尼(Rudolf Giuliani)。

據這位不願具名的消息人士表示說，“這很悲哀。就是這些人圍繞在他身邊，慫恿他，”

根據路透社，白宮對此不予置評。