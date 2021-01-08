美國民主黨人或動手彈劾特朗普

美國國會民主黨人周五正朝着一項歷史性的行動前進，考慮第二次彈劾總統特朗普。路透社說，兩天前特朗普宣稱大選舞弊的不實說法，慫恿一群暴徒闖入美國國會大廈。美國國會進入短暫休假期，未知彈劾程序是否受影響。有評論指彈劾特朗普有政治制裁意味，也阻斷特朗普未來鹹魚翻身再次競選政治路途。

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據路透社今天報道稱，美國國會大廈遭圍攻後，民主黨人朝二度彈劾總統特朗普推進。消息說，包括眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)和參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內的民主黨領袖主張，如果副總統彭斯和特朗普的內閣拒絕採取措施讓特朗普下台，則國會應立即啟動彈劾程序。

據民主黨人在周四晚間發布聲明說，“基於總統的危險和煽動行為，有必要讓他立即免職，”該聲明譴責特朗普煽動了一場“暴亂”。

特朗普的任期剩下不到兩周，目前還不清楚是否有足夠的時間來完成彈劾程序。佩洛希尚未宣布決定，但她在新聞發布會上明確表示，在周三國會大廈圍攻事件發生後，民主黨人強烈要求採取行動。

據路透社報道稱，如果在眾議院遭到彈劾，理論上來說特朗普將在共和黨掌控的參議院面臨審判。而參議院計畫休會到1月19日。如果眾議院批准彈劾條款，參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)將如何應對，麥康奈爾的幕僚沒有明確表態。