對永久遭封不滿 特朗普欲自建發聲平台

美國總統特朗普在官方推特帳號遭永久禁用後,透過另一個推特帳號表示,考慮在不久的將來建立自己平台的可能性,並說他不會沉默。不過這條推文也隨即遭到推特刪除。

據中央社報道稱,美國總統特朗普在官方推特帳號遭永久禁用後,透過另一個推特帳號表示,考慮在不久的將來建立自己平台的可能性。社群網站推特公司(Twitter Inc)昨天表示,因6日有數百名支持者闖入國會大廈,特朗普之後還有其他煽動暴力行為的風險,因此公司將讓特朗普的帳號永久停用。

推特公司在推文中說:“在仔細審視特朗普帳號@realDonaldTrump近期發出的推文與相關內容後,由於有進一步煽動暴力行為的風險,我們已永久停用這個帳號。”

對此,特朗普透過另一個推特帳號@POTUS發出聲明表示,正如他長期以來一直說的,推特在禁止言論自由方面越走越遠。今晚推特員工和民主黨與激進左派合作,從平台上移除他的帳號,要他不發聲。特朗普表示,他預期這樣的狀況會發生,所以與其他平台協調中,很快會有重大宣告。與此同時,他也考慮建立自己平台的可能性,“我們不會沉默!”( We will not be SILENCED!)

據該報道,特朗普並重提“通訊端正法”(Communications Decency Act)第230條表示,推特或許是私人企業,但沒有230條款,他們無法生存至今。“通訊端正法”第230條主要是保障科技企業不用替用戶所發布的內容負責,且得以審查內容。特朗普藉此條款批評網絡平台的內容審查決定,指稱科技企業扼殺保守派聲音。

據中央社說,不過,特朗普的這條推文發出後,隨即遭到推特移除。