對永久遭封不滿 特朗普欲自建發聲平台

美國總統特朗普在官方推特帳號遭永久禁用後，透過另一個推特帳號表示，考慮在不久的將來建立自己平台的可能性，並說他不會沉默。不過這條推文也隨即遭到推特刪除。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道稱，美國總統特朗普在官方推特帳號遭永久禁用後，透過另一個推特帳號表示，考慮在不久的將來建立自己平台的可能性。社群網站推特公司（Twitter Inc）昨天表示，因6日有數百名支持者闖入國會大廈，特朗普之後還有其他煽動暴力行為的風險，因此公司將讓特朗普的帳號永久停用。

推特公司在推文中說：“在仔細審視特朗普帳號@realDonaldTrump近期發出的推文與相關內容後，由於有進一步煽動暴力行為的風險，我們已永久停用這個帳號。”

對此，特朗普透過另一個推特帳號@POTUS發出聲明表示，正如他長期以來一直說的，推特在禁止言論自由方面越走越遠。今晚推特員工和民主黨與激進左派合作，從平台上移除他的帳號，要他不發聲。特朗普表示，他預期這樣的狀況會發生，所以與其他平台協調中，很快會有重大宣告。與此同時，他也考慮建立自己平台的可能性，“我們不會沉默！”（ We will not be SILENCED!）

據該報道，特朗普並重提“通訊端正法”（Communications Decency Act）第230條表示，推特或許是私人企業，但沒有230條款，他們無法生存至今。“通訊端正法”第230條主要是保障科技企業不用替用戶所發布的內容負責，且得以審查內容。特朗普藉此條款批評網絡平台的內容審查決定，指稱科技企業扼殺保守派聲音。

據中央社說，不過，特朗普的這條推文發出後，隨即遭到推特移除。