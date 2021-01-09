美國最新政情民調說什麼？

美國總統特朗普本周煽動支持者抗議，最後演變成支持者硬闖國會大樓造成5人喪命。根據路透社/易普索最新民調，57%的美國人希望立即免職共和黨籍總統特朗普。然而，支持免除特朗普總統職位的受訪者大多是民主黨人，共和黨人似乎較支持特朗普做完任期最後幾天。特朗普將於1月20日卸任。

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據中央社今天引述消息報道說，川粉攻佔國會釀5死後民調：57%美國人希望特朗普立即下台。這項全國性民調是在7日與8日進行，並顯示去年11 月大選投給特朗普的選民，10個人中有7個人反對特朗普鐵粉在國會議員認證拜登（Joe Biden）勝選時硬闖國會的行為。

特朗普6日在集會上鼓動數以千計的支持者遊行到國會大廈，說“太軟弱就永遠奪不回我們的國家”。近70%的受訪美國人也說，他們不認同特朗普這個行為。

據該報道，國會大廈6日遭圍攻陷入混亂，造成1名警員與另外4人死亡，遭到民主黨人及共和黨人一片撻伐。

概括來看，有過半數的美國人說，他們希望特朗普在任期結束前下台。受訪的民主黨人中，每10人有9人這麼認為，但共和黨人中每10人只有2人。

約30%的受訪者說，應該援引美國憲法第25修正案將特朗普免職。另有14%的受訪者說，國會應該彈劾並將特朗普免職；有13%受訪者說特朗普應該直接辭職。約12%的少數美國人則說，他們支持特朗普支持者攻佔國會大廈的行為。

據該報道，79%的成年人受訪者稱，攻佔國會大廈的民眾是“罪犯”或“蠢蛋”，僅有5%受訪者稱他們是“愛國者”。

中央社說，這份路透社/易普索民調是在全美以英語和網絡方式進行，蒐集了1005名美國成年人的回復，其中339人自稱投票給特朗普，民調信賴區間為正負4個百分點。