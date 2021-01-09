蓬佩奧推文：不能壓制7,500萬美國人的聲音

1月6日美國國會事變起因正在調查中。周五（1月8日）傍晚，推特宣布永久取消即將卸任總統特朗普的個人賬號，此事在周六持續發酵。在指責推特審查言論行為的發聲里，國務卿蓬佩奧的聲音最為矚目。

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蓬佩奧在個人推特賬號發文說，“禁言是危險的，這麼做不是美國的風格。可悲的是，這並不是左派的新招數了。他們多年來一直在讓反對派銷聲。”“我們不能讓他們壓制7,500萬美國人的聲音，這裡不是中共。”

這之前的周五（1月8日），就特朗普推特號被永久禁封一事，前美國駐聯合國大使尼基·黑利（Nikki Haley）就發文譴責寫道，“讓人們噤聲，更不用說讓美國的總統（噤聲），是發生在中國的事，不是在我們國家。”她還在推文中貼了“難以置信”的標籤。

坐在輪椅上身殘志堅的25歲新科眾議員麥迪遜·考索恩（Rondon Madison Cawthorn）告訴《福克斯與朋友》節目說：在推特和其他社交媒體平台永久禁止川普總統大個人賬號之後，是時候“反對”這些大型技術公司的審查制度了。“推特上60,000個保守派賬戶現已被永久禁止…這是一個非常危險的先例。我們必須對此加以打擊。”他還支持特朗普提出的改革《通信規範法》第230條，該法律保護這些巨頭免於因用戶在其網站上發布的內容而受到起訴。

周六（1月9日），喬治華盛頓大學法學院法律教授（Jonathan Turley）發推文說，“雖然我強烈批評（特朗普）總統的言論，但他實際上從來沒有呼籲過暴力或暴動。事實上，他明確地告訴追隨者‘要’和平地、愛國地發出你們的 ‘聲音’。這種遊行在聯邦和州議會大廈都很常見。”他還表示，如果開啟先例，對受《第一修正案》保護的言論進行“彈劾”，那麼其造成的損失，將比國會大廈的暴力事件要嚴重得多，這會使《憲法》支離破碎。