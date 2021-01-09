默克爾：疫情最艱難期正在來臨

德國新冠感染繼續嚴重。默克爾總理警告人們，隨後數周將面臨新冠大流行以來最艱難局勢。

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默克爾在其每周視頻中表示，“隨後數周可能將是新冠大流行以來最艱難的日子”。她同時也看到疫苗可能帶來好轉的希望。她說：“我們每個月都能向更多的人提供注射疫苗的可能。到最後，只要人們願意，我們可以向所有人提供疫苗。我希望儘可能多的人將接種疫苗。”

就疫苗由歐盟來分配，默克爾為此做了辯護。她說，“我堅信，走歐洲道路是良好的。牽涉到我們大家的病毒，單一的一個國家是戰勝不了的。當朋友和鄰居面臨病毒得不到安全時，任何一個國家包括德國也都無法得到安全。”

默克爾還說，在很多醫院，醫生和護工都已到了超負荷的邊緣。“我們知道的有關病毒變種的消息，也不會減輕我們的憂慮，而是恰恰相反。”德國的目標因此仍然是，明顯降低感染數據。默克爾呼籲人們繼續要有耐心，要理解持續的交際限制措施。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六早上公布的數據，德國單日確診新感染近24700人。病毒帶來的病亡人數單日達1083人。總病亡人數達39878人。專家們擔憂，目前感染嚴重是聖誕節帶來的後果。

根據羅伯特科赫研究所的消息，德國現已發現感染了病毒變種Corona B.1.1.7的首批病例。

自聖誕後開始注射疫苗起，德國現在每天平均有532000人接種疫苗。目前仍然是在給高齡老人注射疫苗。第二批接種疫苗的將是75到79歲的老人。