推特永禁特朗普 支持者怒推“我們都是特朗普”抗議

美國國會大廈6日發生數百名總統特朗普支持者硬闖事件後，社群媒體公司推特（Twitter）在宣布封鎖特朗普個人帳號12小時候，8日決定永久停權。特粉們痛批，這根本就是激進左派人士在攻擊言論自由。不少推特網友更是將個人帳號頭像換成特朗普照片，抗議推特扼殺言論自由。

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據自由時報今天報道說，我們都是特朗普！網友集體換頭像，抗議推特扼殺言論自由。消息說，許多網友更換推特帳號的頭像力挺特朗普，並抗議推特扼殺言論自。

據該報道，推特除了追殺特朗普外，也永久關閉與特朗普的相關人士如前國家安全顧問弗林和支持特朗普的著名律師鮑威爾等多人帳號。

深具影響力的共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz ）9日痛批，推特和其他社群媒體的決定“可笑，而且相當危險”。他質疑：“為什麼，一小撮矽谷的億萬富翁可以壟斷政治言論？”

據特朗普的支持者表示，特朗普在演講中沒有煽動暴力，是主流媒體誤解了1月6日的集會，且有人滲透到了抗議人群之中。也有人擔心美國正處於社會主義或馬克思主義的邊緣。

自由時報說，此外，還有不少特朗普粉絲和保守派人士改換帳號頭像，以示支持特朗普以及抗議推特扼殺言論自由。

據法新社報道稱，美國總統特朗普的推特帳戶在其支持者大鬧國會山莊之後遭禁，特粉們痛批，這根本就是激進左派人士在攻擊言論自由。

諷刺的是，特朗普的親友和幕僚們都是在…推特上表達不滿，因為這平台的影響力太過無遠弗屆了。而從特粉的選擇也不難看出，推特讀者群有多廣大、替代選擇相對而言有多稀少。

特朗普長子小唐納．特朗普（Donald Trump Jr.）推文說：「言論自由已死，被左派霸王把持了。」總統的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）則問到：「下一個被噤聲的會是誰？」

蓬佩奧（Mike Pompeo）透過私人帳號而非國務卿帳號發文說：「可悲的是，左派這種伎倆也不新了，他們好多年來都是這樣讓反對者閉上嘴的。」深具影響力的共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz ）則說，推特和其他社群媒體的決定「可笑，而且相當危險」。「為什麼，一小撮矽谷的億萬富翁可以壟斷政治言論？」

據法新社說，上面列出的這些發言，都是在推特上發文，這是多年來特朗普偏好和民眾溝通、甚至和其他世界領袖對話的管道，但在特粉6日強行進入國會山莊大鬧之後，推特在8日永久禁止了特朗普的帳戶。之後臉書、Instagram、Snapchat、Twitch都跟進將特朗普帳戶停權。