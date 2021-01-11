拜登就職典禮定調“美國團結” 與三位前總統向無名將士墓獻花圈

美國當選總統拜登的過渡團隊1月11日表示，拜登就職典禮的主題將是 “美國團結”。屆時，他將與來自兩黨的前總統奧巴馬、小布什和克林頓一起參加一些活動，以強調團結國家的信息。

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拜登過渡團隊在一份聲明中說，“在一個前所未有的危機和深刻分歧的時刻，美國團結反映了一個新的國家旅程的開始，這個旅程恢復了美國的靈魂，使國家團結起來，並創造了一條通往更光明的未來的道路”。拜登的就職典禮定於特朗普總統的支持者6日衝擊國會大廈的兩周後舉行。

1月20日就職日的宣誓儀式後，拜登、當選副總統哈里斯和他們的配偶將舉行一個遵守社交距離的檢閱軍隊儀式（ Pass in Review ceremony ）。這是美國一項悠久的軍事傳統，反映了權力向新任三軍統帥的和平交接，在這期間，當選總統將審查軍隊的準備情況。

拜登過渡團隊介紹稱，接下來，拜登、哈里斯以及奧巴馬、小布什、克林頓及他們的配偶們將向阿靈頓國家公墓的無名將士墓獻花圈。此前，特朗普總統已表示他不會出席拜登的就職典禮，副總統彭斯則將到場參加。但目前外界還尚不清楚彭斯是否會參加獻花圈儀式。

美國現有4名在世的前總統，96歲的前總統卡特和93歲的前第一夫人羅莎琳·卡特都表示不會出席就職典禮。其過渡團隊還表示，拜登隨後將加入到護送他入主白宮的軍隊中去。

聲明稱，“這次就職典禮標誌着美國人民的新篇章：一個癒合、團結、齊心協力、團結一致的美國，”過渡團隊負責人托尼·艾倫（Tony Allen）在聲明中說，“現在是時候翻開這個分裂時代的一頁了。就職典禮活動將反映出我們共同的價值觀，並提醒人們，我們在一起比分開更強大。”

由於新冠病毒大流行，大部分相關慶祝活動將基本處於線上狀態。拜登過渡團隊此前表示，宣誓儀式的足跡將 “極其有限”，以確保官員和嘉賓遵守社交距離和其他安全措施。