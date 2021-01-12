美參謀長聯席會議公告美軍：軍人必須擁護和捍衛憲法

美國參謀長聯席會議正副主席米利（Mark Milley）和海騰（John E. Hyte）1月12日連同六大武裝部隊參謀長發表聲明表示，“作為軍人，我們必須體現國家的價值觀和理想。我們擁護和捍衛憲法。任何破壞憲法進程的行為不僅違反我們的傳統、價值觀和誓言，而且是違法的。”

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這份以美國參謀長聯席會議發布的聲明寫道，“近250年來，美國人民一直信任美國武裝部隊來保護他們和我國憲法。正如我們在整個歷史上所做的那樣，美國軍隊將服從文職領導人的合法命令，支持民政當局保護生命和財產，依法確保公共安全，並繼續全力以赴保護和捍衛美國憲法，抵禦一切國內外敵人。”

聲明稱，“2021年1月6日發生在華盛頓特區的暴力騷亂是對美國國會、國會大廈和我們的憲法程序的直接攻擊。我們對兩名國會警察和其他與這些前所未有的事件有關的人的死亡表示哀悼。我們目睹了國會大廈內不符合法治的行動。言論和集會自由的權利並沒有賦予任何人訴諸暴力、煽動和叛亂的權利。”

聲明稱，“作為軍人，我們必須體現國家的價值觀和理想。我們支持和捍衛憲法。任何破壞憲法進程的行為，不僅違背了我們的傳統、價值觀和誓言，而且是違法的。2021年1月20日，根據憲法，經各州和法院確認，並經國會認證，當選總統拜登將舉行就職典禮，成為我國第46任三軍統帥。”

聲明稱，“對我們部署在國內的保衛我們國家的男男女女來說--時刻準備着，盯着地平線，專註於任務。我們對你們為保衛每一個美國人所做的持續服務表示敬意。”

聲明由美國參謀長聯席會正副主席米利和海騰、陸軍參謀長麥康維爾（James C. McConville）、海軍陸戰隊司令伯傑將軍(David H.Berger) 、海軍作戰部長吉爾代( Michael Gilday) 、空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）、太空作戰部長約雷蒙德（John W. Raymond）、國民警衛局局長霍坎森（Daniel R. Hokanson）共同簽署和發布。