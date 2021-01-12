美海軍作戰部發布10年計畫:保持對中俄海上優勢

美國海軍作戰部1月11日公布了一份10年計畫，列出了未來美國海軍的工作重點，以保持其相對於中國和俄羅斯的海上軍事優勢。

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美國海軍作戰部長吉爾代（Michael Gilday）在這份18頁的報告中寫道，“245年來，我們的海軍一直在前方行動，保護商業，讓戰鬥遠離我們的海岸。自第二次世界大戰結束以來，我們與志同道合的海軍一起航行，以維護基於規則的海上秩序。我們一起提供了穩定，阻止了大國戰爭，維護了和平，並為全世界數十億人帶來了繁榮。現在，我們的集體安全和生活方式受到了威脅。”他稱，“今天，中國和俄羅斯正在破壞長期以來使許多人受益的自由和開放的海上條件。人們對它們可能成為負責任的夥伴的樂觀態度，已經讓位於承認它們是堅定的競爭對手。”

吉爾代稱，“兩國都試圖不公平地控制獲取本國水域以外的寶貴海洋資源。兩國都對鄰國進行恐嚇，並以武力威脅實施非法要求。兩國都構建了複雜的傳感器和遠程導彈網絡，使重要的水道處於危險之中。兩國都在將增量的利益轉化為長期的優勢--例如將南海有爭議的軍事化。” 他續指，“為了實現其戰略目標，中國正在積極建設一支與我國海軍相抗衡的海軍。目前已經擁有世界上最大的艦隊，中國繼續建造現代化的水面作戰飛機、潛艇、航空母艦、兩棲攻擊艦和新一代戰鬥機。作業在世界最大的導彈部隊--中國人民解放軍海軍的掩護下與中國海警和海上民兵一起部署，對全球航運進行騷擾，並在全球範圍內施加影響。”

吉爾代說，“對該區域國家的壓力低於傳統武裝衝突的水平。他們的軍事力量的所有方面都在挑戰我們和我們的盟友和夥伴，從海底到地下的所有地方、空間和信息領域。現在，他們正在將其基礎設施擴展到全球各地，以控制關鍵水道的進出。他們為挑戰我們的優勢而做出的一致努力，使中國成為我們最緊迫的長期戰略威脅。”

吉爾代稱，“俄羅斯也在進行部隊現代化建設。除了實現戰略核力量的現代化外，俄羅斯還正在開發現代導彈護衛艦、戰鬥機和轟炸機、高超音速導彈、戰術導彈、核武器和現代潛艇等。俄羅斯海軍正在全球範圍內擴大其行動，並部署在離我們海岸更近的地方。同時，他們繼續攻擊我們的計算機網絡。在一個衝突，我們預計他們會威脅對我國進行網絡或動能打擊。如果不加以制止。俄羅斯將繼續破壞基於規則的秩序，威脅我們的祖國。”

“海軍的戰略方向依然明確”，吉爾代說, “我們沒有時間浪費，我們在這十年的行動將為本世紀餘下的時間建立海上力量的平衡。”他在報告中闡明了海軍的在四個優先事項: 投資於水兵的培訓和教育，消除偏見和成見; 通過確保按時完成某些船隻的維修從而做好作戰準備；通過投資於網絡和情報以及武器來提高能力；以及具備由有人駕駛和無人駕駛船隻組成的大型混合艦隊的能力。報告還提到，美國將與盟友和夥伴一道，通過部署兵力來應對這一挑戰，以遏制侵略並維護海洋自由。

值得注意的是，美國海軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊的指揮官上個月聯合簽署的一項新的海上戰略報告稱，美國必須抗衡中國飛速增長的軍事力量以及在太平洋地區的侵略性行為，否則將可能失去其世界最強大海上軍事力量的地位。