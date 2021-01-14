蔡英文與克拉夫特通話 北京警告讓美國政客付出代價

台灣總統蔡英文與美國駐聯合國代表克拉夫特1月14日舉行視訊通話，表示繼續推動參與聯合國的決心。中國外交部發言人趙立堅今天回應此事威脅稱，“美國政客將為其言行付出沉重代價”。

廣告 繼續瀏覽後續

中國外交部發言人趙立堅今天14日回應台灣總統蔡英文與美國常駐聯合國大使克拉夫特今天舉行視訊會談，討論推動台灣參加聯合國事務。他表示，“聯合國是由主權國家組成的。台灣參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。

對於台灣要求參與世衛組織，分享信息，趙立堅稱，新冠肺炎疫情發生以來，中國多次、及時向台灣通報疫情防控最新消息，...作出妥善安排。

趙立堅還強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政、破壞中美關係的言行。他威脅說，“美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價。”

台灣總統蔡英文1月14日與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）舉行了視訊通話。克拉夫特原定1月13-15日訪問台灣 ，14日與蔡英文面對面會談。但美國國務院12日宣布為確保政權交接程序順利完成，取消一切外訪計畫，包括克拉夫特的訪台行程。

據中央社消息，蔡英文在與克拉夫特通話時表示，台灣將繼續努力加入聯合國及其所屬的會議和活動，希望美國支持。她並讚揚克拉夫特對台灣如何在這方面取得進展，提供了“彌足珍貴”的建議。

蔡英文說，會繼續讓世界知道台灣是一股良善的力量，也是一個重要的夥伴，有能力、也有決心貢獻國際社會。

據台灣總統府發言人張惇涵的補充說明，這次視訊會談，蔡英文除了表達希望能參與聯合國外，也希望能參加聯合國周邊會議和活動，如世界衛生組織（WHO）、 國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、 聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。蔡英文表示，作為國際社會的一員，台灣有加入這些國際重要組織的必要性。