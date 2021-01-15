拜登推1.9萬億美元疫情經濟刺激計畫

美國當選總統拜登周四公布1.92萬億美元的經濟刺激計畫，旨在激發經濟活力，加快美國對新冠疫情的因應措施。拜登去年在大選造勢活動中，承諾比現任總統特朗普更加認真地對待疫情，這項刺激計畫是在將該承諾付諸行動，為對抗疫情和經濟復蘇注入動力。

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據路透社報道，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元的新冠疫情經濟刺激計畫。據即將就任的拜登政府官員在電話會議中對記者表示，這項方案包括用於強化疫情應對與疫苗推行的4,150億美元；直接對家庭提供救助的約1萬億美元；以及對受疫情衝擊特別嚴重的小型企業與社區提供約4,400億美元。

這些官員表示，刺激支出支票的發放金額將為1,400美元--高於前次國會刺激立法發放的600美元。追加的失業救濟金也將從現行每周300美元提升至400美元，並延長實施至9月。

該報道說，拜登的計畫意味着就任後馬上提出大規模的刺激議案，將其短期政治議題迅速付諸行動：扶助經濟並遏制新冠疫情。截至周四美國累計新冠死亡病例超過38.5萬。

這與特朗普形成鮮明對比，後者在執政的最後幾個月尋求推翻拜登勝出的選舉結果，而非關注增加抗疫援助。但特朗普的確支持向美國人發放2,000美元。

許多國會共和黨人對這一金額有異議，拜登的提議將面臨類似的阻礙，但民主黨掌控參眾兩院將助他一臂之力。據官員們稱，拜登周四公布的計畫將是一項救助方案，之後將在未來幾周內再公布一份復蘇方案。

該計畫將延長暫停止贖和驅逐房客的時間至9月，並將包括租金和公用事業支持資金。拜登還將呼籲國會把最低薪資上調至每小時15美元，救助方案中還將包括抵禦饑餓的支持措施。防疫救助資金將用於全國疫苗計畫、檢測、投資，以使工作人員開展疫苗接種和接觸追蹤，還包括給各州的經費。

據法新社說，拜登推1.9兆美元計畫，僅是振興經濟第一步。據官員表示，拜登打算在20日宣誓就職後不久，向國會提出第2項「復蘇」計畫，在全美染疫病例激增之際，以協助活化舉步維艱的經濟動能。