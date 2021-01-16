公務員效忠宣誓“魔鬼盡在闡釋”之中

香港特區政府15日發出通告，要求所有2020年7月1日前受聘特區政府的公務員，必須宣誓擁護香港基本法、效忠香港特區，盡忠職守和對香港特區政府負責。然而，港府在這份以擁護效忠基本法和特區政府為主的通告之中，卻附加了一段對誓言和內容的闡釋，指出擁護基本法和效忠特區政府也包含了支持國安，此舉顯得突兀而且更有“僭建”之嫌。

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特區政府的通告開宗明義指出：“根據基本法和公務員守則，擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，所有公務員均須明確知悉並接納這些責任。”

通告指出，為了加強公務員對其公職身份所帶來的期望和責任的認知，所有在2020年7月1日前受聘的公務員引入安排，要求他們聲明擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區特區政府負責。通告指，這是對公務員須背負的責任和期望的公開確認和真切體現，有助進一步維護和推廣公務員隊伍應恪守的核心價值，並確保香港特區政府能有效管治。

通告然後加插了有關國安法的條文。通告指出，與此相關的是“中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法”，經制定後已與2020年6月30日在香港公布，並於同日晚上11時生效，當中第六條訂明，特區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認，或者宣誓擁護香港特區基本法，效忠香港特區。

在有關公務員訂立的宣誓或聲明要求的A附件中，公務員宣誓的誓詞如下：定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。誓言的文本完全沒有提及香港國安法。

然而通告的B附件，卻對公務員誓言或聲明內容的闡釋有進一步的解釋。附件B第5點指出，國安法第一章第一條說明，制定此法的目的，是“為堅定不移並全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，維護國家安全，防範、制止和懲治與香港特別行政區有關的分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或者境外勢力危害國家安全等犯罪，保持香港特別行政區的繁榮和穩定，保障香港特別行政區居民的合法權益”。 作為香港特區的公務員，效忠香港特區亦體現於支持和配合特區政府施政，當中包括支持香港國安法的實施以配合特區政府履行維護國家安全的憲制責任。

職是之故，公務員宣誓擁護效忠基本法和特區政府，原來還包括了支持香港國安法，國安法於是與基本法和特區政府並列稱為公務員擁護效忠和支持的對象。由於國安法部分條文涵義模糊和過於廣泛，公務員隨時有誤中地雷之虞。