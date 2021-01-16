德國：“中間派”拉舍特當選基民盟黨主席

周六，德國最大黨基民盟選舉黨主席。現任北威州州長拉舍特（Armin Laschet）在第二輪選舉中獲勝，成為新的黨主席。他被視為默克爾的忠實擁護者，也是默克爾支持的選手。按照傳統，基民盟黨主席同時也是基民盟總理候選人。拉舍特此前已顯示了要競爭總理寶座的雄心。

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因新冠疫情，德國基民盟黨主席選舉於周六在線上舉行。在第一輪選舉中，外事專家勒特跟被淘汰。第二輪選舉中，59歲的拉舍特獲得521張選票，領先對手默茨55票，從而當選為基民盟黨主席。拉舍特被視為是默克中間道路的繼承者，也是默克爾支持的選手。默克爾隨後表示，很高興將和拉舍特合作。

拉舍特在競選時走的也是中間派道路，反對黨內兩極分化和社會分裂。作為北威州這一德國人口最多的聯邦州的州長，他在執政方面是三位選手中經驗最豐富的一位。

拉舍特主張社會團結和和平，崇尚社會福利市場經濟體制。他對自己的評價是，“審慎而中肯”，“為人親和且不會背棄他人。”

拉舍特重視歐盟和跨大西洋聯盟，和法國政界也有密切聯繫。北威州和中國有密切的經濟往來。在接受媒體採訪提到中國時，拉舍特近來主要突出的是與中國的制度差異。

拉舍特也有競選總理的雄心。數天前，他曾說：“一個在擁有1800萬人口的聯邦州成功執政的州長，也可以擔任總理。”

《世界報》在拉舍特選舉獲勝後報道說，儘管拉舍特在民意調查中始終得分較低，但他不打算放棄競選總理。

2021年是德國大選年。9月26日，德國將舉行國會大選。默克爾已表示不會競選連任。而基民盟姊妹黨基社盟黨主席、巴州州長索達爾也被視為是競爭總理寶座的熱門人選。是拉舍特還是索達爾將成為（基民盟/基社盟）聯盟黨的總理候選人，尚待觀望。