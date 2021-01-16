民進黨籍王浩宇遭罷免 國民黨喜獲強心劑 或提前打響選戰

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今天通過，多位民進黨人士分析，經過此役國民黨內士氣大振，國民黨在全國發動反萊豬公投連署遍地烽火可能發生骨牌效應成為執政破口，不可不慎。已有國民黨內人士表示，結果顯示出藍軍的團結與組織動員，將成為食安公投的試金石，也為2022年的地方選戰打下一劑強心針。

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據維基百科介紹說，2020年6月6日2020年高雄市市長韓國瑜罷免案通過後，讓許多民眾了解罷免政治人物不再如以往困難，原本於民國108年3月成立的罷免王浩宇粉專再次燃起鬥志宣布罷免啟動，並以“浩剿響起，滿城封宇”、“罷王別譏，光榮中壢”為號召，民眾黨也表示“罷免王浩宇，民眾黨絕對不會缺席。” 民國109年6月30日上午，罷王總部於中壢正式成立。

據中央社今天報道說，罷王案過關，綠憂反萊豬公投遍地烽火成執政破口。罷王案過關，民主進步黨發言人顏若芳第一時間表示，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部都明顯介入動員，造成政治對立，對此表示遺憾。國民黨聲明表示，這次突破超高罷免門檻，再次向各界展現了台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去。

民進黨人士分析，這次罷王投票結果，與選前一份民調結果顯示，一定會去投罷免票的民眾約25%，與今天實際投票率28.14%，結果相近；再者，2020總統大選結果，國民黨候選人韓國瑜在中壢區得票約10萬票，民進黨候選人蔡英文得票約12萬票，罷王投票結果顯示，把韓粉票都擠出來了。

據民進黨多位黨內人士說，罷王案通過罷免得票高門檻有幾個原因，第一，王浩宇的行事與言論風格砲火四射，在政壇上，得罪了包括時代力量、台灣民眾黨與國民黨，等於把在野黨都得罪光了。

第二，王浩宇幾乎不跑基層全部靠空戰，不跑基層、不經營基層的結果，該選區選民跟民意代表沒有連結，根本不需要顧及人情世故，出門投下罷免票也不會有顧慮。

據該報道，中選會晚間宣布王浩宇罷免案投票結果通過，定22 日審查結果並公告；王浩宇將在22日解除職務，且4年內不得為同一公職人員候選人。

綠營人士晚間表示，不管是王浩宇或是未來無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，追溯根源，兩起罷免案就是前高雄市長韓國瑜遭到罷免的延續戰，更是國民黨作為挽救低迷士氣的報復性罷免案。國民黨傾全黨之力，從黨主席到立委輪番上陣，只為了罷免王浩宇這一席地方議員，國民黨是“大砲打小鳥、全黨打一人”。

綠營人士說，在罷韓的時候，國民黨要求民進黨不應該介入，當時民進黨中央黨部也沒人去高雄參與罷韓活動；但這一次國民黨為了貫徹報復性罷免，黨主席江啟臣利用反萊豬公投連署的第一天就去了中壢，司馬昭之心昭然若揭。

中央社說，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今天通過，藍軍士氣大振，國民黨內人士表示，結果顯示出藍軍的團結與組織動員，將成為食安公投的試金石，也為2022年的地方選戰打下一劑強心針。

國民黨立法院黨團總召林為洲晚間在受訪時表示，此結果對提振藍軍士氣有很大的幫助，在如此困難情況下，能有好的結果，也表示黨的號召力以及組織動員的能力、仍然存在，這對黨內團結將會產生很好的效果。

林為洲指出，罷免案通過的結果，會讓支持含萊克多巴胺美豬的立委，開始擔心遭受民意反噬。

至於後續是否繼續發動其他地區罷免民意代表的行動，林為洲認為需要更多的評估與討論。

國民黨在2020總統立委選舉大敗，接下來在罷韓、高雄市長補選，又都吞下敗仗，瀰漫一股低迷的氣氛。據不願具名的黨內人士分析，今天的結果算是讓藍軍支持者吐了口悶氣，此次罷免案也成為國民黨推動食安以及公投綁大選2項公投案的試金石。

據國民黨黨內人士表示，這次在由民進黨內有望逐鹿2024大位的桃園市長鄭文燦主政下的桃園市，成功罷免民進黨籍的議員，讓黨在往後推動公投連署，甚至最終成案舉辦公投投票，有更大的信心；同時，藍軍的團結、組織動員的成功，也為2022年的縣市長選戰，打了一劑強心針。

據中央社說，民主進步黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，桃園市選委會傍晚宣布罷免案通過。王浩宇只透過社群“我是中壢人”簡短表達“衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝”。

依桃園市選委會最新數據，全部233個投開票所，晚上6時多全數開完，同意票數8萬4582票、不同意票7128票，確定罷王成功，王浩宇將解職。桃園市選委會表示，罷免案通過，被罷免人從公告日起解除職務，依地方制度法規定，由於同一選舉區缺額未達1/2以上，因此缺額將不再補選或遞補。

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今天通過，國民黨組發會主委李哲華指出，接下來的目標就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案，市黨部除串連公投連署，也將協助罷捷團體說明罷免案。