港府以“不得干擾政府運作”為名收緊“.hk”地域註冊

由港府所指定負責註冊管理和註冊所有“.hk”域名的機構 HKIRC ，新增一份“域名註冊合理使用政策”，列明大量針對域名的規定，包括不得“擾亂香港政府運作”、鼓吹或煽動非法活動、侮辱或騷擾任何人或組織等，違者除了可被立即取消域名，HKIRC更可能會向執法機構提供資料。

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這是港府繼動用國安法封網，一度導致《香港編年史》網站被逼關閉之後，當局進一步對

有資訊科技界選委批評新政策明顯“加辣”，估計是因應國安法而制訂，擔心將令當局更易封殺在港註冊網站。

去年7月國安法生效，HKIRC曾修訂有關文件，在“其他拒絕域名申請的情況”的一段，將“違背香港的政治安全或利益”改成“違背國家安全或香港的利益”。

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）是由政府指定負責註冊管理和註冊所有“.hk”域名的機構，7人董事局中有3人由政府委任，當中包括主席及副主席。HKIRC過去10年都根據一份“域名註冊政策、程序與指引”審批域名申請，當中詳述申請程序、對於使用“gov”或“bank”等字眼的限制、審批準則等規定。

事隔半年，HKIRC再修訂文件，並新增一份“域名註冊合理使用政策”，作為接受域名申請的標準，當中設下5大規條，包括域名不得“以任何方式違反或可能違反任何適用的地方、國家或國際法律或法規”、“含有冒犯性或不恰當內容”、“可能欺騙任何人或組織”、“違反對其他人或組織應負有的任何法律責任或侵犯任何第三方的權利”，及“違反公共利益或道德原則”，並列明違反公共利益包括“擾亂香港政府運作”，英文用字為“disrupt”，與《國安法》中“顛覆國家政權罪”的用字相同。

“合理使用政策”的附件列舉可能違反標準的例子，包括可能鼓吹或煽動非法活動、鼓吹暴力、帶有仇恨性或煽動性、羞辱、恐嚇、侮辱、或騷擾任何人或組織、蔑視法庭，甚至“引起不必要焦慮”的域名，都會被視為違反標準。

政策又列明，一旦發現有違政策，HKIRC可以拒絕申請的域名註冊、立即永久取消已註冊的域名，甚至會向執法機構提供“合理認為有必要、或根據法律需要披露的信息”。新政策將於1月28日生效。

蘋果日報引述資訊科技界選委黃浩華認為，新政策明顯較舊政策“加辣”，以往違反政策都是拒絕註冊或取消，但現時卻表明會將資料轉交執法機構，認為寫法是呼應國安法43(7)條中向警方提交涉及國安案件資料的規定。

新政策下，HKIRC或需按新增標準逐一審批申請，但其“域名註冊政策、程序與指引”同時卻表明，HKIRC在審核域名註冊申請時“不會、亦沒有能力為就域名註冊的合法性作出評估”。黃浩華認為，HKIRC有能力對域名申請作一般審核，例如一些專有域名的審批，但就質疑它並無足夠資源和能力檢視法律問題。

他又批評部份標準定義模糊，“一個域名如何可以騷擾其他人”，又擔心審查會延伸至網站內容，“雖然說HKIRC只管域名，但會不會看完你的網站內容，反過來說你個域名有問題呢？”認為新政策將令政府有多一項工具，更容易封殺在香港登記的網站。

HKIRC回覆查詢時指，利用“合理使用政策”列出不適當詞語的做法非常普遍，符合行業標準；又指政策旨在定出標準，並提醒域名持有人及申請人命名不得違反“任何本地、國家或國際法律或法規”。HKIRC並無回應新政策是否因應國安法生效而制訂，亦無交代政府或警方有否參與制訂，但就重申政策只用於域名命名，強調無意規範網站內容。