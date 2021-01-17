彭斯呼籲拜登政府在中美關係上“永遠保持警覺”

即將離開白宮的美國副總統彭斯16日公開呼籲下任總統拜登政府“永遠保持警覺”，尤其是當面對美中關係時更是如此。彭斯點名中國說：中國下定決心透過軍事挑釁和債務外交，來擴張在區域內的優勢。

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據福克斯新聞（Fox News）報導，彭斯16日在加州勒摩爾海軍航空站（Lemoore Naval Air Station）對水兵說：“在美國新政府準備就職之際，我們身為美國人，應謹記自由的代價是永遠保持警覺。”“自由、開放的印度洋-太平洋地區對我國繁榮和安全、全世界的自由活力而言不可或缺。”

彭斯在演說結束前表示：“我呼籲即將上任的新政府堅持到底，繼續我們所做的，挺身對抗中國侵略和貿易不當行為。…堅定支持自由開放的印太地區，把美國與熱愛自由的我國盟邦擺第一。”

福克斯新聞指出，未來拜登面對中國的方式可能不會跟特朗普相去甚遠，但軍事支出不太可能像特朗普時代持續增加。拜登新政府上任後，國防部是否會刪減軍事支出，目前尚不確定。

中央社分析指出：特朗普政府幾天前提前解密了有關中國對印太國家威脅加劇，美方如何因應的戰略。美國的“空軍雜誌”（Air Force Magazine）本周稍早報導，美方的戰略聚焦強化印度、日本、韓國和澳洲的軍力，以助美國抗衡中國日益提升的優勢。

除了公布文件，特朗普政府的國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）也強調說，中國“正加強施壓印太國家，使它們的自由和主權，屈從於中國共產黨設想的‘命運共同體’之下”。反制中國的目標，在於團結印太協助區內“共享相同價值、渴望印太自由開放”的盟國。