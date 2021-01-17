烏干達穆塞韋尼第六度當選 反對派拒絕承認大選結果

烏干達反對派領袖羅伯特·基亞古拉尼·森塔穆（又名畢博·威恩）以及所屬反對黨民族團結綱領黨，今天舉行新聞發布會，正式拒絕烏干達總統選舉結果，並號召支持者和選民，動用一切合法權益拒絕接受這一大選結果。此次大選前，已經在位30多年的總統穆塞韋尼修改憲法，取消競選總統年齡限制。穆塞韋尼星期六晚間宣布以58,64 %的得票一輪投票當選。

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烏干達此次大選引發爭議與國際關注。聯合國多次敦促烏干達大選摒棄暴力。

據本台消息說，昨天公布的總統選舉結果，報告現總統穆塞韋尼獲票58,64 %。而反對派領袖民族團結綱領黨總統候選人羅伯特·基亞古拉尼·森塔穆（又名畢博·威恩）獲得34,83 %的選票。反對黨民族團結綱領黨以及其他候選人拒絕承認這一選舉結果，並指控當局選舉作弊。

星期天舉行的反對黨民族團結綱領黨新聞發布會，是大選結束後第一次反應。民族團結綱領黨的領袖，總統選舉候選人羅伯特·基亞古拉尼·森塔穆沒有到場，他被當局強制實行居住監視，不準離開在首都北部的住所，也禁止接受任何到訪與訪問。星期六投票日，當局派遣大批警力包圍反對派領袖民族團結綱領黨總統候選人羅伯特·基亞古拉尼·森塔穆（又名畢博·威恩）的住所。

反對派要求當局立即解除對羅伯特·基亞古拉尼·森塔穆的軟禁。

共有11名候選人參加此次總統選舉競逐。另一名民族團結綱領黨副主席公開要求支持者和選民以合法手段對選舉結果和當局說不。

今年76歲的穆塞韋尼在宣布當選後，昨天晚上稍晚發表全國講話，感謝烏干達人以愛國，擁護非洲團結以及熱愛民主之心，投票支持了他。