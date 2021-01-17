特朗普將高規格離任 麥康奈爾促參議員就彈劾案“良心投票”

美國總統特朗普計畫在1月20日當選總統拜登就職典禮開始前數小時離開華盛頓，前往佛羅里達州開啟其卸任後的生活。另就由國會民主黨人對特朗普發起的二次彈劾案問題，美聯社16日報導指，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）向參議員們表示，他們決定是否就衝擊國會事件將特朗普定罪，要憑“良心投票”。

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特朗普上周打破慣例表示不會出席拜登的總統就職典禮。對此，拜登回應稱，“這是我和他之間僅有的幾件想法一致的事情之一”。而在下周三拜登就職典禮的數小時前，特朗普將在華盛頓郊外馬里蘭州的安德魯斯聯合基地舉行告別活動，然後乘坐空軍一號飛往佛羅里達州的棕櫚灘，在他的海湖莊園俱樂部里開啟他卸任之後的生活。據知情人士透露，官方正在考慮舉辦一場精心策畫的歡送活動，讓人聯想到特朗普在國外進行國事訪問時受到的接待，包括紅地毯、儀仗隊、軍樂隊，及21響禮炮。特朗普預計還將在儀式上發表他任上的最後一次講話。

特朗普選擇不參加拜登就職典禮的決定，也將使他成為美國歷史上第四位抵制繼任者就職典禮的總統，也是自1869年以來的首位。此外，特朗普至今尚未邀請拜登到白宮會談，儘管據報他的幕僚則勸說延續這一慣例，不過據一位白宮官員表示，特朗普目前並無此意。

副總統彭斯夫婦預計將出席拜登的就職典禮。彭斯已於14日和當選副總統哈里斯通了電話，祝賀她當選，並提出協助工作交接。此外，奧巴馬夫婦、克林頓夫婦和小布什夫婦亦將出席拜登的就職典禮，並將在典禮當天與拜登出席向陣亡美軍將士進行紀念的活動。前總統卡特因為新冠疫情和健康原因將不參加拜登的就職典禮。

美聯社報導指，雖然有些人被新上任的政府要求留在白宮，但白宮已經減少到一些特朗普政府的骨幹人員。到了下周一，白宮的新聞工作人員將減少到兩人，幾位白宮助理將在特朗普離任後到海湖莊園繼續為其工作。而在1月6日國會衝擊事件發生後，美國國防部將部署2萬多名國民警衛隊在華盛頓，以確保國會和拜登就職典禮的安全。

針對特朗普被二次彈劾問題，美國參議院尚未訂立日期審議彈劾總統議案。據最新消息顯示，參議院多數黨領袖麥康奈爾向參議員稱，他們決定是否就國會騷亂將特朗普定罪，要憑“良心投票”。麥康奈爾過去數日向參議員表示，其決定屬個人決定，意味着不會要求參議員統一票向。國會民主黨領袖，眾議院議長佩洛西15日則表明，民主黨人打算快速採納候任總統拜登的1.9萬億美元新冠病毒援助金及經濟復蘇計畫，以便加快接種疫苗及發放援助金，形容經濟復蘇計畫是“完全緊急大事”。

報導指，許多民主黨人推動立即進行彈劾，以追究特朗普的責任，並防止他在未來擔任職務，程序仍可能在就職典禮日之前開始。但另一些人則敦促放慢步伐，因為參議院將會審議拜登的內閣提名，而民主黨主導的國會正在考慮新冠疫情等優先事項。對此，拜登政府內即將上任的白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）15日稱，參議院可以做到兩者兼顧。“參議院可以履行憲法職責，同時繼續處理人民的事務，”她說。普薩基指出，在去年特朗普第一次彈劾審判期間，參議院每天繼續舉行聽證會。“有一些先例，”她說。