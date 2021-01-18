任期蓋棺定論？特朗普新民調怎麼評？

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）一份最新民調顯示，儘管因被控煽動支持者攻佔國會而面臨二度彈劾，總統特朗普的滿意度幾無變動，且幾乎9成的受訪共和黨選民依然挺特朗普。NBC在1月10至13日對1000名登記選民調查，特朗普的滿意度為43%，滿意者中87%是共和黨選民。這個結果對比去年10月底總統大選前民調川普的45%支持度，可謂幾無變動，當時肯定特朗普施政表現的共和黨選民也是高達89%。

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據中央社引述消息報道，美民調顯示特朗普滿意度未因國會攻佔而跌。

隨着20日就職典禮即將到來，總統當選人拜登（Joe Biden）日前向各界呼籲結束政治對立。但根據今天這份民調，在示威演變成攻佔國會後，受訪共和黨選民里僅5%的人表示後悔支持特朗普，2/3說對特朗普的感覺沒變，只有11%認為特朗普應為騷亂一事負起全部或部分責任。

NBC引述民主黨的民調專家霍威特（Jeff Horwitt）說：“一如我們看到他整個任內的情況，一次又一次的重大事件都難撼動共和黨人對特朗普的支持。”

據該報道說，在選民評價的兩極情況依舊。NBC民調顯示，49%受訪美國選民對特朗普的評價是“比大多數歷任總統都差”，雖跟2008年底小布什（George W. Bush）卸任前被48%受訪選民否定的情況類似，但仍有40%的受訪選民認為特朗普表現“極佳”或勝過大多數歷任總統。

相較之下，今天另一份美國有線電視新聞網（CNN）的民調顯示，共和黨的政黨好感度跌至32%，低於去年11月大選日前的41%，主要是共和黨自家選民對黨的支持下滑。CNN民調顯示，被問到是否仍應待特朗普為共和黨領袖時，47%的受訪共和黨選民贊同，48%則認為共和黨應向前看並與特朗普分手。

中央社說，CNN的民調是1月9至14日對1003名美國成年人所做的調查，誤差範圍正負3.7個百分點；NBC民調的誤差範圍則為正負3.1個百分點。