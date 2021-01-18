國民黨黨魁勢爭暗涌？韓國瑜被力贊選主席沒問題

國民黨主席選戰未打先轟動，其中又以掀起“韓流”旋風的前高雄市長韓國瑜動態最受矚目，黨內挺韓聲浪始終未消散。近期便有多位中常委把握與韓的短暫會面機會，向韓曉以大義、力勸他出馬挑戰黨魁大位，率領藍軍再起。據上報說，國民黨主席選戰未打先轟動，其中又以掀起“韓流”旋風的前高雄市長韓國瑜動態最受矚目。

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據上報今天報道說，韓國瑜岳父公祭成拱韓聚會，藍中常委力勸“再射穿雲箭”。消息說，韓國瑜岳父李日貴1日病逝，家屬低調在西螺老家治喪，前中常委姚江臨等人前往致意順帶拱韓參選黨主席。有藍中常委贊韓主宰力，稱“拿下主席沒問題”。

韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴今年元旦辭世，地方士紳、各方政要赴捻香致哀。擁十任常委經歷、過去挺韓不遺餘力的前常委姚江臨8日找上前秘書長曾永權、現任常委沈慶光、曾文培、李德維、文傳會副主委黃子哲，以及前常委李昭平、游家富前往致意，並趁著寒喧之際，鼓舞韓投入年中主席選舉。

據悉，當天將近兩小時會面，猶如一場小型“拱韓”會議。姚江臨等人不停向韓國瑜曉以大義，強調其在藍營仍有主宰力與號召力，即使脫離政治回歸尋求生活，討論度依舊很高，網絡聲量在黨內更是S級，只要登高一呼再射出穿雲箭，大家絕對幫忙，支持者定會歸隊，“拿下主席沒有問題。”

另有人提及，韓流席捲隨處可見國旗，高雄街頭有多久沒看到青天白日滿地紅旗幟飄揚的盛大場面，“中華民國都回來了！”認為民進黨執政後刻意去中華民國化、搞台獨，唯獨韓國瑜能和現任總統蔡英文相抗衡。

據上報說，面對中常委連珠炮似勸進，韓國瑜未明確表態。據悉，一旦聊到黨魁選舉，韓國瑜都安靜聆聽且不時若有所思，一改平常反應快速、辯才無礙模樣；雖然對參選建言不置可否，韓仍對黨內兩岸路線之爭表達擔憂，並在言談間展現堅定支持九二共識態度，直指部分論述無疑與民進黨拿香跟拜，屆時恐致兩岸關係對撞。

有趣的是，相較於討論黨內事務，韓國瑜更熱衷時事交流，包括美國駐聯合國大使克拉夫特訪台、台美關係、萊豬連署等一度成為話題。講到綠營屢屢透過“芒果乾（亡國感）”大內宣，進一步來操作美中台關係，韓終於才話匣子大開，講到興緻高昂處數度搭著一旁曾永權的肩膀，以眾人熟悉、十足道地“韓式風格”俚語來諷刺蔡政府。

據上報說，國民黨主席選舉預計七月底舉行，一般鹹認韓國瑜是最具影響力的關鍵變量。韓陣營規畫農曆年後投入公益性質活動，黨內則盛傳韓研擬籌組基金會，以協助黨發展、關心地方公益角色出現，是否以此作為參選黨魁甚至其他公職起手式，答案很快揭曉。