拉布：“種族滅絕”門檻過高 英國不應與“侵犯人權”國談自由貿易

英國外交大臣拉布周一（1月18號）表示，英國不應與侵犯人權的國家從事自由貿易，他也認為，由英國法院判定貿易夥伴國是否犯下“種族滅絕”的這類提案有問題。拉布周日也要求中國就新疆議題展現更多透明度，同時呼籲中國允許聯合國人權理事會進入新疆勘查。

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路透社報導，拉布上周表示，英國將推出新規定，禁止中國新疆省強迫勞動所生產的商品進入英國企業供應鏈。部分英國國議員希望再進一步，預定考慮在上議院通過提案，讓法院有權制止與他們認為犯下“種族滅絕”的國家達成自由貿易協定。英國在結束過渡期正式脫離歐盟後，一直希望與各國敲定自己的貿易協議。

但拉布今天告訴英國廣播公司採訪時指出，（“種族滅絕”）的門檻設得相當高。他直言：“我的意思是，坦白說，我們不應與侵犯人權程度遠低於種族滅絕的國家進行自由貿易談判。”

法新社報導分析，此言或暗批歐洲聯盟上個月與中國原則上敲定全面投資協定。

拉布表示，在國會的相關提案有問題，因為英國高等法院並沒有調查種族滅絕指控的資源。

拉布說：“我認為還有個問題，確實與我們所知道的新疆現況有關，這個問題是，對於任何從事那些侵犯人權情事的國家，是否與他們進行自由貿易談判。”

拉布還表示說：“我們不應真的將與哪個國家進行自由貿易談判的政治問題委託給法院。這是國會議員應該責成政府的事，我們也絕對欣然接受。”

上周，拉布宣布會執行新法律，試圖針對涉及使用新疆強迫勞工製造的商品實施進口限制。

拉布曾告訴天空新聞網（Sky News），他支持上述提案的“精神”，並要求中國就新疆議題展現更多透明度。他指出，如果要駁斥這些指控、說法及報導，簡單的澄清方式就是讓聯合國人權專員到訪視察這些地方。

拉布上周也在國會說過，在聯合國估計新疆至少有100萬名維吾爾人和少數族裔被關在所謂的再教育營後，有證據顯示維吾爾穆斯林遭到強迫勞動。

中國否認這些指控，外交部發言人曾譴責，指控新疆有侵犯人權情事是西方國家捏造的謊言。