美國總統就職儀式：最大安全隱患竟被認為來自他們？

美國民主黨人拜登將於星期三（1月20日）宣誓就職美國總統。包括國會山莊、白宮和其他華府主要建築物，全都已用柵欄和鐵絲網包圍，並將由2萬多名武裝國民兵守衛。但據美國全國廣播公司（NBC）報道， 美國國防官員擔心：被選為保障拜登就職典禮安全的國民警衛隊成員會發動內部攻擊或威脅。

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美國國防官員表示，他們擔心參與保障當選總統拜登就職典禮的軍人會發動內部攻擊或其他威脅，因而促使聯邦調查局對所有進入華盛頓參加活動的2.5萬名國民警衛隊士兵進行審查。

美國陸軍部長萊恩-麥卡錫周日告訴美聯社，官員們意識到了潛在的威脅，他警告指揮官，隨着就職典禮的臨近，要注意隊伍內部的任何問題。然而，到目前為止，他和其他領導人說，他們沒有看到任何威脅的證據。

麥卡錫在接受採訪時說：他和其他軍方領導人為準備周三的就職典禮進行了一次詳盡的、三個小時的安全演習，衛隊成員還在接受如何識別潛在內部威脅的培訓。“我們正在不斷地經歷這個過程，並對分配到這次行動中的每一個人進行第二次、第三次審視。"

法新社報導，以往美國總統就職日前，華府通常會擠滿數十萬支持者、名流和說客。但這回拜登宣誓就任美國第46位總統的大日子前，華盛頓市區安靜得詭異，廣大市中心對外交通大多封閉，進入市區主要橋樑也將封閉2天。安全官員正做好準備，以應對拜登和他的支持者可能面臨的任何威脅。